Под песками Сахары нашли гигантского динозавра, совершенно не похожего на остальных

Группа ученых обнаружила Spinosaurus mirabilis, новый вид динозавров с массивным гребнем в виде лезвия, обитавший гораздо дальше от побережья, чем считалось ранее. Об это пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что эта захватывающая находка ставит под сомнение представление о том, что спинозавриды были полностью водными животными.

Команда под руководством Пола Серено из Чикагского университета обнаружила окаменелость в Нигере после многолетней работы. Благодаря своим впечатляющим особенностям и уникальным характеристикам, Spinosaurus mirabilis показывает, что они, вероятно, были более наземными, чем мы думали, охотясь во внутренних водоемах, а не в океане.

Невероятная находка в пустыне

Все началось в 2019 году, когда ученые обнаружили фрагменты большого гребня и челюстных костей в пустыне. Сначала они не понимали, на что наткнулись. Но, вернувшись в 2022 году с большей командой, они обнаружили еще больше окаменелостей и, наконец, выяснили, что нашли новый вид.

Как указано в исследовании, опубликованном в журнале Science, открытие было сделано в отдаленной части Нигера, вдали от древних береговых линий. Пол Серено, профессор биологии организмов и анатомии Чикагского университета, рассказал:

"Эта находка была настолько внезапной и удивительной, что она действительно растрогала нашу команду. После того, как один из членов нашей команды создал 3D-цифровые модели найденных костей для сборки черепа - на солнечной энергии посреди Сахары, - именно тогда мы осознали значимость открытия".

Важно, что самой поразительной особенностью Spinosaurus mirabilis является его массивный изогнутый гребень, который, по мнению ученых, был покрыт кератином (как человеческие ногти) и, возможно, имел яркую окраску. По его словам, гребень, вероятно, использовался для демонстрации, будь то для привлечения партнеров или для того, чтобы похвастаться перед соперниками.

Конец теории о водном спинозавре

В течение многих лет палеонтологи считали, что спинозавриды были преимущественно водными животными, проводя большую часть времени, охотясь на рыбу в воде. Однако Spinosaurus mirabilis опровергает эту теорию.

Обнаруженный примерно в 500-1000 километрах от побережья, в лесистой местности, пересеченной реками, этот динозавр не соответствует профилю окаменелостей спинозавров, обычно находимых вблизи древних берегов.

Интересно, что Серено описал динозавра как "адскую цаплю", способную заходить в более глубокие воды, но он предполагает, что большую часть времени он проводил, охотясь на мелководье.

"Я представляю этого динозавра как своего рода "адскую цаплю", которая без проблем заходила на своих крепких ногах на глубину до двух метров, но, вероятно, большую часть времени проводила, выслеживая крупную рыбу на мелководье", - пояснил он.

Уникальные зубы динозавра, которые плотно смыкались, чтобы ловить скользкую добычу, указывают на то, что он был высококвалифицированным охотником в этих внутренних водах, что еще раз подтверждает идею о том, что спинозавриды не были чисто водными животными.

Долгий путь к скрытым окаменелостям Сахары

Отмечается, что это открытие не было просто удачной находкой. Все началось с упоминания окаменелого зуба, обнаруженного более 70 лет назад в Западной пустыне Египта. Однако никто не посещал это место повторно, поэтому Серено и его команда отправились в смелую экспедицию через Сахару в поисках месторождений окаменелостей. После долгого и сложного путешествия, в сопровождении туарега, они наконец достигли богатого окаменелостями района, где были найдены останки динозавра. Серено сказал:

"Это было настоящее приключение - блуждать по песчаным просторам в поисках этого места, а затем обнаружить еще более отдаленный район с окаменелостями нового вида".

Он провел более 30 лет, работая в Сахаре, и очевидно, что у него глубокая связь с пустыней. На сегодняшний день его команда обнаружила более 100 тонн окаменелостей. Он отметил, что экстремальные условия и удаленность мест делают такие открытия еще более ценными.

Монументальное произведение искусства длиной 3 метра, написанное глиной на потолке пещеры в Алабаме, теперь является самым большим известным изображением коренных народов в пещерах США.

Открытие, сделанное с использованием передовой 3D-визуализации, выявило произведения искусства, которые оставались невидимыми на протяжении десятилетий.

