Курс валют в Украине 25 апреля: сколько стоит доллар и евро в обменниках сегодня

Отмечается, что глобальных сюрпризов ожидать не стоит.

Курс доллара в Украине в субботу, 25 апреля, в большинстве обменников, а также работающих касс банков будет находиться в пределах - прием от 43,50 до 43,75 гривни и продажа от 43,85 до 44,30 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах - прием от 51,20 до 51,45 гривни и продажа от 51,55 до 51,90 гривни.

При это он указал, что некоторые обменники в рамках индивидуальных задач и ситуации с конкуренцией в каждом регионе могут скорректировать свои курсы на "плюс-минус" 5−10 копеек, но глобальных сюрпризов ожидать не стоит.

Видео дня

"Оптовые обменники проработают со спредом по обеим валютам в пределах 15−20 копеек, но станут часто менять свои котировки в зависимости от поведения доллара и евро на международных рынках, геополитических и военных новостей, а также от объемов спроса на наличную валюту в своем регионе, - объяснил эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 апреля, официальный курс доллара к гривне на уровне 44 гривни за доллар.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 51,55 гривни за один евро.

