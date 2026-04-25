Еврокомиссар заявил, что ослабления санкций США против российской нефти больше не будет

Министр финансов США Скотт Бессент в ходе переговоров с Еврокомиссией заявил об отсутствии намерений продлевать генеральную лицензию на операции с российской нефтью. Такое заявление сделал член Европейской комиссии по вопросам торговли Марош Шефчович во время визита в Вашингтон и встречи с государственным секретарем Марко Рубио.

"Что касается санкций, я поднимал этот вопрос. Насколько я понимаю, это была вынужденная мера в ответ на ситуацию в Ормузском проливе", - сказал он.

По его словам, такие решения принимались в качестве срочной меры, в частности из-за сложного положения стран с низким уровнем дохода, которые сильно пострадали от кризиса.

Видео дня

"За подробностями я советую обратиться к министру финансов США - я не могу говорить от его имени. Однако, насколько мне известно, это не повторится", - добавил еврокомиссар.

Стоит отметить, что во время визита подписал меморандум между США и ЕС о критически важных полезных ископаемых. Документ предусматривает стратегическое партнерство, охватывающее всю цепочку - от разведки и добычи до переработки, производства и инноваций.

Ослабление санкций против РФ

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что они продлили действие санкционного исключения, позволяющего продажу российской нефти, по просьбе "бедных стран".

По его словам, более 10 бедных стран обратились к США с просьбой продлить лицензию. Это произошло во время весенних заседаний МВФ и Всемирного банка на прошлой неделе.

