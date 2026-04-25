Когда сажать розы, чтобы они быстро прижились и обильно цвели

Оптимальный период – весна после заморозков или осень за шесть недель до наступления холодов.

Эксперты назвали оптимальные периоды для посадки роз, от которых зависит их рост и обилие цветения. Неправильно выбранное время может вызвать стресс у растения и ухудшить его приживаемость, пишет Southern Living.

Лучшим периодом считается весна – после последних заморозков. Это дает кустам достаточно времени для формирования крепкой корневой системы до наступления жары. Альтернативой является осень – примерно за шесть недель до первых заморозков, особенно в регионах с мягким климатом.

Специалисты уточняют, что сроки зависят и от типа растения:

розы с открытыми корнями лучше высаживать в конце зимы или в начале весны;

растения в горшках имеют более широкий период посадки, но лучше всего приживаются весной или осенью.

В то же время сажать розы не рекомендуется во время сильной жары (от +32°C) или когда почва еще промерзла или слишком влажна.

Также для успешного выращивания рекомендуют выбирать солнечные участки (не менее 6 часов света в день) и обеспечивать регулярный полив в первые недели после посадки.

Соблюдение этих правил поможет вырастить здоровые кусты и получить обильное и продолжительное цветение.

