У берегов Азорских островов ожидается сезонное скопление редких скатов-дьяволов

У южного побережья острова Санта-Мария на Азорских островах в ближайшие месяцы вновь ожидается уникальное природное явление – массовое скопление серповидных скатов-дьяволов. Возле подводной горы Амброзио каждое лето собираются стаи этих редких морских обитателей, пишет Discover Wild Life.

Скаты приплывают на Азоры в период с июня по начало октября. В эти месяцы здесь можно увидеть группы численностью более 50 особей. Скаты движутся синхронно, они как бы танцуют посреди Атлантического океана. Несмотря на свою репутацию пугливых животных, в этом районе они проявляют любопытство к дайверам. Дайверы рассказывают, что скаты приближаются на расстояние буквально вытянутой руки и даже поддерживают визуальный контакт.

Ученые до сих пор не знают, почему скаты ведут себя подобным образом. Неясно также, почему они выбирают именно район горы Амброзио. Среди них множество беременных самок. Поэтому одна из версий, что Амброзио играет роль промежуточной точки миграции, зоны питания или даже иметь значение для размножения.

Серповидные скаты-дьяволы – одни из самых малоизученных представителей океанической мегафауны. Размах их "крыльев" достигает 3,4 метра, а сами они способны погружаться на глубину до 2000 метров. При этом их популяция сталкивается с серьезными угрозами: низкая скорость размножения, прилов и спрос на жаберные пластины привели к значительному сокращению численности.

В октябре 2025 года вид был признан находящимся под угрозой исчезновения. И уже месяц спустя все скаты-мант и скаты-дьяволы получили наивысший уровень международной защиты с запретом коммерческой торговли.

Исследования, проводимые в районе Азорских островов, помогают ученым лучше понять миграции, поведение и биологию этих животных. Однако многие вопросы остаются открытыми, включая причины их ежегодного паломничества.

