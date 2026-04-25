25 апреля будет большой международный профессиональный праздник, который также могут отметить украинцы.

Двадцать пятый день апреля у наших предков считался удачным для ухода за домашним скотом. Профессиональный праздник сегодня в Украине и в мире посвящается специалистам в лечении животных. Также дата будет особенной для верующих, ведь христиане вспоминают автора одного из Евангелий.

Видео дня

Какой сегодня праздник в Украине

Отдельных государственных торжеств в нашей стране нет. Но есть международный профессиональный праздник сегодня, что также могут отметить украинские специалисты. Это День ветеринара, в который стоит поздравить всех врачей, их ассистентов и студентов ветеринарных колледжей. В честь такого события можно поблагодарить профессионалов за спасение тысяч животных.

Какой сегодня праздник в мире

Международный день спасения пингвинов установлен на эту дату, чтобы привлечь внимание общества к проблеме вымирания этих нелетающих птиц. Вопреки стереотипам, пингвины живут не только в Антарктиде, а также в Южной Америке и даже в Африке.

Международный день астрономии также отмечается 25 апреля с целью популяризации этой науки. Его празднуют не только профессиональные астрономы, а также владельцы любительских телескопов, которым нравится наблюдать за космосом.

Остальные достойные упоминания всемирные праздники сегодня - это День ДНК, День борьбы с малярией, День скульптуры, День вязания игрушек, День делегата, День финансовой независимости и День благодарности парикмахерам.

Какой сегодня праздник церковный

По новому стилю 25 апреля в христианстве совершаются богослужения в память про апостола от семидесяти Марка, автора одного из библейских Евангелий. Евангелисту молятся о хорошем урожае и просят послать дождь, чтобы тот полил растения.

По староцерковному календарю у православных сегодня праздник епископа Василия Парийского, в молитвах которому просят мужества и прибавления физических сил.

Какой сегодня праздник в народе

Наши предки сложили такие приметы о сегодняшней дате:

появилось много пчел и шмелей - к оттепели;

земля на огороде мокрая - к дождливому маю, сухая - к длительной засухе;

береза серьги распустила - наступило время сажать картошку;

если яблоня до сих пор не зацвела, то в этом году плохо уродят фрукты.

Древние люди замечали, что в эту дату можно надоить много молока у коров и состричь много шерсти с овец. В целом праздник 25 апреля считался удачным для ухода за скотом и пчелиной пасекой. Также принято было ходить в гости к родным и просто так, без повода, дарить подарки. Считалось, что чем больше человек одарит других, тем больше добра ему вернется в будущем.

Что нельзя делать сегодня

Запреты этого дня во многом основаны на том, какой сегодня церковный праздник. В Марков день запрещается участвовать в конфликтах и сплетнях, ругаться матом, загадывать вслух желания. В целом народные верования советуют быть очень осторожными со словами, поскольку всё сказанное будет иметь серьезные последствия.

