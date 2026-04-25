Двадцать пятый день апреля у наших предков считался удачным для ухода за домашним скотом. Профессиональный праздник сегодня в Украине и в мире посвящается специалистам в лечении животных. Также дата будет особенной для верующих, ведь христиане вспоминают автора одного из Евангелий.
Какой сегодня праздник в Украине
Отдельных государственных торжеств в нашей стране нет. Но есть международный профессиональный праздник сегодня, что также могут отметить украинские специалисты. Это День ветеринара, в который стоит поздравить всех врачей, их ассистентов и студентов ветеринарных колледжей. В честь такого события можно поблагодарить профессионалов за спасение тысяч животных.
Какой сегодня праздник в мире
Международный день спасения пингвинов установлен на эту дату, чтобы привлечь внимание общества к проблеме вымирания этих нелетающих птиц. Вопреки стереотипам, пингвины живут не только в Антарктиде, а также в Южной Америке и даже в Африке.
Международный день астрономии также отмечается 25 апреля с целью популяризации этой науки. Его празднуют не только профессиональные астрономы, а также владельцы любительских телескопов, которым нравится наблюдать за космосом.
Остальные достойные упоминания всемирные праздники сегодня - это День ДНК, День борьбы с малярией, День скульптуры, День вязания игрушек, День делегата, День финансовой независимости и День благодарности парикмахерам.
Какой сегодня праздник церковный
По новому стилю 25 апреля в христианстве совершаются богослужения в память про апостола от семидесяти Марка, автора одного из библейских Евангелий. Евангелисту молятся о хорошем урожае и просят послать дождь, чтобы тот полил растения.
По староцерковному календарю у православных сегодня праздник епископа Василия Парийского, в молитвах которому просят мужества и прибавления физических сил.
Какой сегодня праздник в народе
Наши предки сложили такие приметы о сегодняшней дате:
- появилось много пчел и шмелей - к оттепели;
- земля на огороде мокрая - к дождливому маю, сухая - к длительной засухе;
- береза серьги распустила - наступило время сажать картошку;
- если яблоня до сих пор не зацвела, то в этом году плохо уродят фрукты.
Древние люди замечали, что в эту дату можно надоить много молока у коров и состричь много шерсти с овец. В целом праздник 25 апреля считался удачным для ухода за скотом и пчелиной пасекой. Также принято было ходить в гости к родным и просто так, без повода, дарить подарки. Считалось, что чем больше человек одарит других, тем больше добра ему вернется в будущем.
Что нельзя делать сегодня
Запреты этого дня во многом основаны на том, какой сегодня церковный праздник. В Марков день запрещается участвовать в конфликтах и сплетнях, ругаться матом, загадывать вслух желания. В целом народные верования советуют быть очень осторожными со словами, поскольку всё сказанное будет иметь серьезные последствия.