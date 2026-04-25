Будет как новая: эксперты дали советы, как правильно стирать зимнюю куртку

Пуховики – это незаменимый элемент зимнего гардероба. Но после сезона, в течение которого они согревали вас, или лета, проведенного в шкафу, где они успели затхнуть, им, вероятно, требуется обновление, пишет Martha Stewart.

Издание отмечает, что независимо от того, наполнен ли ваш пуховик натуральным пухом или синтетическим наполнителем, правильная стирка может вернуть ему прежний вид.

Добавляется, что при условии правильной стирки верхнюю одежду можно сохранить пушистой, не повредив утеплитель.

Перед стиркой следует определить тип наполнителя вашей пуховой куртки, а также ознакомиться с инструкциями производителя, указанными на этикетке одежды.

"От того, наполнена ли ваша пуховая куртка пухом или синтетическим материалом, будет зависеть способ стирки", – говорится в статье.

Советы по стирке куртки из натурального пуха

Издание отмечает, что настоящий пух не так хрупок, как может показаться.

"Пух чрезвычайно прочный, и за ним легко ухаживать, если регулярно стирать куртку дома", – поделился эксперт по перьям и пуху Нил Фармер.

Однако следует учесть, что пух нельзя отбеливать или стирать с использованием кондиционера для белья.

Издание сообщило, что многие пуховики с пуховым наполнителем можно стирать в стиральной машине, если соблюдать несколько правил, чтобы сохранить их объемность и теплоизоляционные свойства:

Используйте стиральную машину с фронтальной загрузкой или стиральную машину с вертикальной загрузкой без барабана;

Выберите деликатный режим стирки с холодной водой;

Добавьте мягкое моющее средство, подходящее для пуха;

Запустите дополнительный цикл полоскания, чтобы тщательно удалить все остатки моющего средства.

Отмечается, что ручная стирка пуховой куртки – это более деликатный способ очистки. Для обеспечения надлежащего результата потребуется выполнить несколько дополнительных шагов:

Наполните ванну или большую раковину прохладной или теплой водой;

Добавьте моющее средство, подходящее для пуха, в пропорции, рекомендованной на этикетке;

Окуните куртку в воду и осторожно пошевелите ее руками, чтобы размягчить грязь;

Оставьте замачиваться примерно на 30 минут;

Не выжимайте и не скручивайте куртку, так как это может повредить пух и внешнюю ткань;

Слейте мыльную воду и наполните ванну чистой теплой водой;

Аккуратно прижмите куртку, чтобы удалить моющее средство, затем повторите процедуру с чистой водой, пока не исчезнет пена;

Слейте воду из ванны. Аккуратно прижмите куртку к стенке ванны, чтобы удалить лишнюю воду. Не выкручивайте и не скручивайте куртку, так как это может повредить пуховые кластеры.

В статье указывается, что эксперты не рекомендуют сушить на воздухе, даже если пуховую куртку стирали вручную. Для сушки положите куртку на большое полотенце и скрутите ее, чтобы выжать лишнюю воду. Затем сушите в сушильной машине при низкой температуре вместе с чистыми теннисными мячами или шариками для сушки, чтобы разбить комки и восстановить пушистость.

Также рекомендуется периодически распушивать пух куртки вручную, чтобы равномерно распределить его. Следует убедиться, что куртка полностью высохла, чтобы предотвратить появление плесени.

Советы по стирке куртки с синтетическим наполнителем

"Ухаживать за пуховиком с синтетическим наполнителем даже проще, чем за пуховым", – отметила специалист по чистке Стефани Филлипс.

При стирке в стиральной машине следует использовать следующий метод:

Используйте стиральную машину с фронтальной загрузкой или стиральную машину с вертикальной загрузкой без барабана

Стирайте на деликатном режиме в холодной воде;

Добавьте мягкое моющее средство, но не используйте кондиционер для белья и отбеливатель;

Запустите дополнительный цикл полоскания, чтобы удалить все остатки моющего средства;

Сушите в сушильной машине при низкой температуре с чистыми теннисными мячами или шариками для сушки, чтобы восстановить пушистость. Периодически проверяйте, чтобы обеспечить равномерное высыхание и предотвратить перегрев.

Если вы предпочитаете ручную стирку пуховика с синтетическим наполнителем, следуйте тем же инструкциям, что и для стирки одежды с пуховым наполнителем.

Издание отмечает, что пуховики с синтетическим наполнителем можно успешно сушить на воздухе, разложив их горизонтально на чистом полотенце. Чтобы предотвратить сбивание наполнителя, куртку периодически следует переворачивать и взбивать. Прежде чем вешать, складывать на хранение или надевать куртку, убедитесь, что она полностью высохла.

