Как объясняет офицер, российский диктатор "знает, что в случае поражения вряд ли сможет наслаждаться спокойной пенсией".

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире, и это показали недавние удары по Украине. Переговорные навыки американского лидера Дональда Трампа, кажется, только усилили позицию Путина.

Такое мнение в материале для издания The Telegraph высказал бывший офицер британской армии Хэмиш де Бреттон Гордон. Он отметил, что в войне против Украины Россия понесла немалые потери – на фронте сейчас уничтожаются образцы оружия, которые были выведены из эксплуатации еще в 1970-х годах.

"Не говоря уже о миллионе жертв, которые понесла Россия, и еще двух миллионах, которые потребуются для захвата оставшихся 25% Донбасса, согласно последним данным британской разведки, даже самый ярый и самый оптимистичный сторонник тиранического российского режима должен осознавать, что его армия на грани истощения", – пишет автор.

И использование устаревших образцов вооружения, снаряды для которых Россия может получить от КНДР, является еще одним подтверждением того, что Путин будет продолжать воевать, несмотря на потери. Как объясняет британский офицер, диктатор "знает, что в случае поражения вряд ли сможет наслаждаться спокойной пенсией".

Хэмиш де Бреттон-Гордон вспомнил о последней атаке РФ по Киеву, когда были повреждены офисы Британского совета и Европейского Союза в Киеве. Реакция европейских столиц была сдержанной, и она свидетельствует о том, что Путин избежит наказания и продолжит действовать в том же духе, считает автор.

"Как военному человеку мне чрезвычайно обидно, что наши политические лидеры поддаются на такие выходки Путина, а также, в определенной степени, Трампа. Имея в своем распоряжении гораздо превосходящие военные силы, они должны принимать решения, а не Кремль", – пояснил он.

По его словам, совершенно очевидно, что Путин не заинтересован в мирном соглашении и не уважает Великобританию и ЕС, о чем свидетельствуют недавние атаки. Офицер также добавил, что вызов российских послов для выговора ничего не значит для Путина.

"Изменчивые переговорные навыки Трампа, кажется, фактически усилили позицию Путина, даже несмотря на то, что его армия, которая теряет силы, остановилась на Донбассе и вдоль линии соприкосновения. Используя американский сленг, сейчас самое время играть жестко. Европейские армии наращивают свою силу и возможности. При поддержке воздушных сил и разведки США, которую Трамп снова предлагает, они имеют потенциал изменить реальность на местах в Украине", – акцентировал де Бреттон-Гордон.

По его мнению, западные воздушные силы и средства противовоздушной обороны, как минимум, должны быть использованы для защиты гражданских объектов в Украине, которые также должны быть защищены Женевскими конвенциями. При этом на поле боя Путин явно "недалек от того, чтобы исчерпать запасы вооружения".

"Он также испытывает нехватку людей. Если Запад будет твердо поддерживать Украину, то вскоре диктатор будет вынужден пойти на переговоры", – констатировал бывший офицер британской армии.

