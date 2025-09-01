Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал на заявления главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях безопасности для Украины. По его словам, принципиально неправильно обсуждать такие вопросы публично до того, как сесть за стол переговоров, пишет Tagesschau.
Во время посещения оружейного завода в Тройсдорфе Писториус в разговоре с журналистами заявил, что Европейский Союз не имеет полномочий и компетенции в отношении возможной отправки войск в Украину.
"Я считаю, что сейчас совершенно неправильно обсуждать это публично", - сказал министр обороны Германии.
Он отметил, что сейчас продолжаются дискуссии о том, что могла бы сделать Европа в рамках безопасности для Украины и при каких оговорках. Тем не менее он отказался раскрывать подробности этих переговоров.
Урсула фон дер Ляйен рассказала, как Европа видит отправку войск в Украину
Напомним, что ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times заявила, что для возможного развертывания европейских войск в Украине уже существует "четкая дорожная карта". По ее словам, Европа работает над "достаточно точными планами" относительно отправки своих военных.
Также фон дер Ляйен говорила о том, что европейский план согласован с Белым домом. Она заверила, что работа по этому вопросу "продвигается очень хорошо".