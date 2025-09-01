Ряд европейских лидеров присоединятся к саммиту в виртуальном формате.

Президент Франции Эмманюэль Макрон проведет в четверг, 4 сентября, саммит "коалиции желающих", чтобы продолжить обсуждение вопроса о послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

Отмечается, что участие во встрече, в частности, лично примет президент Украины Владимир Зеленский. Ряд других лидеров присоединятся к саммиту в виртуальном формате.

Одной из главных тем встречи станут дальнейшие шаги по оказанию помощи Украине. В заявлении французской президентской администрации подчеркивается, что Россия отказывается взять на себя обязательства по прекращению огня.

В агентстве добавили, что участие США в саммите пока не подтверждено. Также за день до саммита министры обороны стран "коалиции желающих" встретятся виртуально.

Писториус раскритиковал фон дер Ляйен из-за заявлений о гарантиях безопасности

Напомним, что ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Financial Times рассказала, что в Европе уже создали "четкую дорожную карту" для возможного развертывания европейских войск в Украине. Она поделилась, что Европа работает над "достаточно точными планами" относительно отправки своих военных в Украину после войны.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что принципиально неправильно обсуждать такие вопросы публично до того, как сесть за стол переговоров. Он отметил, что Евросоюз не имеет полномочий и компетенции в отношении возможной отправки войск в Украину.

