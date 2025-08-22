Издание считает, что только новые санкции и пошлины против России смогут убедить Путина сесть за стол переговоров.

Президент США Дональд Трамп организовал быстрый саммит с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, а через три дня после этого собрал в Белом доме европейских лидеров. Издание The New York Post пишет, что российский диктатор "отблагодарил" президента США за эти усилия, затягивая с ответом.

В материале отмечается, что Россия даже не соглашается на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого в тексте называют "боевым псом Кремля", критикует Европу и пытается преуменьшить значение дипломатических усилий.

Указывается, что встреча Зеленского и Путина может состояться только в случае выполнения определенных условий, которые обычно невозможны, а любые обещания Запада защищать Украину без вето России являются "дорогой в никуда".

Издание поделилось, что после саммита на Аляске Россия убила в Украине 14 гражданских лиц, а после встречи Зеленского и Трампа выпустила по украинским городам 270 беспилотников и 10 ракет - наибольшее количество за этот месяц.

В статье указывается, что президент США уже неоднократно говорил, что хочет, чтобы все это прекратилось, поскольку заботится о жизни людей и детей и даже упоминал, какое влияние эта война имеет на него.

"Если я могу спасти 7000 человек в неделю от смерти, я думаю, это достаточно хорошо - я хочу попробовать попасть в рай, если это возможно", - сказал Трамп.

По мнению издания, эта "благородная цель" даже достойна Нобелевской премии, но она недостижима, если Путина так и не удастся усадить за стол переговоров.

В публикации также говорится, что кремлевский диктатор не думает о том, сколько уже погибло россиян на этой войне, потому что утверждает, что это необходимая жертва.

Отмечается, что Путин понимает только язык финансов, сейчас российская экономика испытывает серьезное давление из-за расходов на войну, резкого роста инфляции, а также международных санкций. Поэтому, издание отмечает важность введения вторичных санкций, которые будут направлены на теневые рынки России.

"Именно угроза таких санкций со стороны США 8 августа убедила Путина согласиться на саммит на Аляске. Но с тех пор Путин только "водил нас за нос". Хватит. Вы же понимаете, господин президент, что сила говорит сама за себя", - говорится в публикации.

Также издание считает, что следует увеличить тарифы и найти способ, как перекрыть торговлю для России нефтью и минералами.

"Это быстро привлечет внимание Москвы. Это заставит Путина двигаться с такой же скоростью, как и вы. И это, с Божьей помощью, остановит убийства", - считает издание.

Примечательно, что к этой публикации издание выбрало красноречивую обложку, на которой на голову Путина давит палец.

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп поделился, что в течение следующих двух недель станет понятно, возможно ли прекращение войны в Украине. Если этого не произойдет, глава Белого дома не исключил, что ему придется применять другую тактику, чтобы посадить Зеленского и Путина за стол переговоров.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп решил не принимать в участия в организации возможной встречи президентов Украины и России. Он готов с ними встречаться только после того, как они лично увидятся. Глава Белого дома объяснил, что хочет увидеть, что будет на встрече Зеленского и Путина.

