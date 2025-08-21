По мнению президента США, Путин и Зеленский должны встретиться сначала без него.

Президент США Дональд Трамп планирует оставить Россию и Украину организовывать встречу между лидерами стран, не принимая в этом процессе непосредственного участия. Об этом рассказали чиновники администрации американского лидера для The Guardian.

По словам чиновников, таким образом Трамп отступает от переговоров о прекращении войны в Украине. Чиновники добавили, что следующим этапом в планах Трампа по окончанию войны является двусторонняя встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметили источники издания, Трамп сообщил своим советникам, что планирует провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после того, как они встретятся между собой, хотя до сих пор непонятно, состоится ли эта первая встреча.

В частности, в интервью для WABC Трамп заявлял, что, по его мнению, Путин и Зеленский должны встретиться сначала без него.

"Я просто хочу посмотреть, что будет на встрече. Они сейчас ее организуют, и мы посмотрим, что будет", - добавил он.

По словам высокопоставленного представителя администрации Трампа, эта ситуация выглядит как "выжидательная позиция" президента США относительно возможности проведения встречи Путина и Зеленского. Однако за последние дни не было достигнуто прогресса по этому вопросу, а Белый дом так и не назвал свой список мест, где могла бы состояться встреча.

В то же время в Белом доме заявили:

"Трамп и его команда по национальной безопасности продолжают сотрудничать с российскими и украинскими чиновниками с целью проведения двусторонней встречи, чтобы остановить убийства и положить конец войне... Публичное обсуждение этих вопросов не отвечает национальным интересам".

Встреча Путина и Зеленского - последние новости

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ответил, при каком условии Путин встретится с Зеленским. По его словам, российский диктатор будет готов к встрече с президентом Украины, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны.

Также Лавров отметил, что присутствие иностранных войск на территории Украины для РФ является полностью неприемлемым. Он добавил, что таким образом Европа предлагает "иностранную интервенцию".

В то же время Зеленский высказался о возможной встрече с Путиным. По его словам, будет справедливо, чтобы встреча состоялась в нейтральной Европе. Он также напомнил, что США считают, что Путин должен согласиться сначала на двустороннюю встречу с президентом Украины, а затем на трехстороннюю с президентом США Дональдом Трампом.

"Должен согласиться, потому что если одна из сторон не хочет заканчивать эту войну, то Америка будет реагировать. Мы хотим окончания этой войны и четко это демонстрируем. Итак, сейчас должен быть шаг от российской стороны", - отметил Зеленский.

