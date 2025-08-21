Сам же он считает своей уступкой готовность заморозить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях.

Российский диктатор Владимир Путин потребовал от Украины отказаться от Донбасса, от амбиций вступить в НАТО, сохранять нейтралитет и не допускать западные войска в страну.

Об этом Reuters сообщили источники, знакомые с позицией в Кремле. Источники рассказали, что во время всей закрытой 3-часовой встречи американский президент Дональд Трамп обсуждал с кремлевским властелином возможный компромисс по Украине.

Издание отметило, что украинские власти отвергли эти условия, назвав их равносильными капитуляции.

Источники добавили, что в своем новом предложении Путин придерживается своего старого требования о полном выводе ВСУ из тех районов Донбасса, которые они контролируют. Взамен Москва остановит нынешние линии фронта в Запорожской и Херсонской областях.

По словам источников, Москва также готова передать оккупированные части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины, в рамках возможной сделки.

По словам источников, Путин также придерживается своих прежних требований к Украине отказаться от членства в НАТО и получить от альянса юридическое обязательство не расширяться на восток, а также ограничить численность украинской армии и заключить соглашение о том, что западные войска не будут размещены на территории Украины в составе миротворческих сил.

Однако позиции сторон остаются весьма разрозненными, констатировало издание.

Три источника, близких к Кремлю, заявили изданию, что, по их мнению, встреча на Аляске предоставила наилучший шанс на мир с начала войны, поскольку состоялись конкретные переговоры об условиях России, и Путин якобы показал готовность уступить.

"Путин готов к миру, к компромиссу. Именно это послание было передано Трампу", - заверил один из источников.

Источники заявили, что Кремлю неясно, готова ли Украина отдать остатки Донбасса, и пригрозили, что если она этого не сделает, война продолжится. Также неясно, признают ли США контролируемые Россией украинские территории, добавили они.

Также один из источников поведал, что хотя экономические вопросы для Путина второстепенны, он понимает экономическую уязвимость России и масштаб усилий, необходимых для продолжения войны против Украины.

По словам российских источников, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф сыграл ключевую роль в подготовке встречи на Аляске. В частности, 6 августа Уиткофф встретился с Путиным в Кремле и тот ясно дал понять, что готов к компромиссу, и обозначил контуры того, что он может принять в обмен на мир, сообщили два российских источника.

Один из источников высказал мнение, что если РФ и Украина смогут договориться, то возможны различные варианты официального соглашения, включая трехстороннее соглашение между Россией, Украиной и США, признанное Советом Безопасности ООН.

Другой вариант — вернуться к Стамбульским соглашениям 2022 года, где среди прочего обсуждался нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США, добавили источники.

"Есть два варианта: война или мир, и если мира не будет, то будет еще больше войны", - заключил один из собеседников.

Переговоры об окончании войны в Украине

15 августа состоялись переговоры Путина и Трампа на Аляске. По их итогам Трамп передал Зеленскому, что российский диктатор хочет заполучить весь Донбасс, как плату за мир.

Сам Зеленский неоднократно заявлял, что украинские территории не отдаст.

