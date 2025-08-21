Президент США вновь заговорил об одной-двух неделях для попытки достичь мирного соглашения.

В течение ближайших двух недель мир узнает, будет ли окончание войны в Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Кроме того, в эфире Todd Starnes Show он добавил, что, возможно, ему придется использовать другую тактику для того, чтобы усадить обе стороны за стол переговоров.

Не забыл американский лидер сказать несколько слов про президента Украины Владимира Зеленского: "Зеленский выглядел очень хорошо [на встрече в Вашингтоне]. Он борется изо всех сил. Это тяжелая война".

Видео дня

Дональд Трамп - последние заявления

Ранее УНИАН сообщал, что президент США, 21 августа, обвинил Джо Байдена в том, что тот запретил Украине атаковать Россию. И, таким образом, нашим военным приходилось только обороняться.

"Это как великая команда в спорте, у которой фантастическая защита, но которой не дают играть в нападении. Шансов на победу нет!", - написал Трамп.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, отреагировал на слова американского лидера. В вечернем видеобращении в Telegram он подчеркнул, что Трамп говорит "абсолютно правильные вещи".

Также Зеленский добавил, что, во время массированной атаки России по Украине, в ночь на 21 августа, оккупанты преднамеренно атаковали американское предприятие — производителя электроники — в Мукачево.

"Очень показательный удар. Как и вся эта массированная атака", - отметил президент Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: