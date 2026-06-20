Союзники Путина начинают прозревать на фоне ударов по Москве, – The Hill

Даже самые давние союзники Кремля видят слабость России.

Российский диктатор Владимир Путин начал терять авторитет среди ближайших союзников, которые видят неспособность России не только одерживать победы на фронте, но и защитить собственный тыл от украинских ударов. Об этом в своей колонке для The Hill пишут бывший офицер военной разведки США Джонатан Свит и эксперт по вопросам национальной безопасности Марк Тот.

Авторы отмечают, что последние недели стали особенно неудачными для российского руководства. По их словам, потери российской армии продолжают расти, а Украина в то же время усиливает давление на оккупированный Крым. В публикации, в частности, приводится реакция бывшего командующего Центральным командованием США Дэвида Петреуса: "Украина, возможно, сможет изолировать линию фронта, а также Крым… Чрезвычайно впечатляюще".

Особое внимание авторы уделяют атакам украинских дронов на территорию России. Во время Петербургского международного экономического форума 2026 года беспилотники нанесли удары по нефтяному терминалу в Санкт-Петербурге и военно-морской базе в Кронштадте. По мнению обозревателей, это стало серьёзным репутационным ударом для Кремля.

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После этих атак президент Украины Владимир Зеленский 4 июня обратился к Путину с открытым письмом, в котором предложил немедленное прекращение огня вдоль нынешней линии фронта и личную встречу в третьей стране для завершения войны. В письме Зеленский также предупредил Кремль о последствиях затягивания войны: "Когда Россия устанет, начнутся перемены". Однако российский лидер отверг это предложение и данное предупреждение.

Вскоре после этого украинские беспилотники вновь прорвали российскую систему противовоздушной обороны и атаковали нефтеперерабатывающий завод в Москве, который эксплуатирует компания "Газпром нефть". Комментируя удар, Зеленский назвал его "справедливым ответом на российские удары и затягивание войны Кремлем".

Как отмечают авторы статьи, на этом фоне всё более осторожную позицию демонстрирует самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко. Несмотря на заявления о сохранении военного сотрудничества с Россией, он в последнее время сопротивляется отправке белорусских войск на войну против Украины и публично признал уязвимость своей страны перед реакцией Киева.

Авторы колонки приходят к выводу, что неудачи на фронте и удары по российской территории уже открыли глаза ближайшим союзникам Путина.

"Даже Лукашенко чувствует, что его сюзерен в беде. Путин больше не способен защитить собственное небо, и он не встанет на защиту своих союзников. Он прошел путь от демонстрации силы и могущества до того, чтобы стать дедушкой, прячущимся в своем бункере", – резюмируют авторы публикации.

Война в Украине: стратегическое измерение

Как писал УНИАН, обозреватель Financial Times Иван Крастев считает, что сейчас есть шанс на прекращение боевых действий в Украине, но все зависит от изменения целей Кремля и осознания Западом новой природы мира. Россия истощена потерями и экономическими проблемами, но может использовать перемирие как инструмент политической дестабилизации.

Также мы сообщали, что массированные атаки украинских дронов обнажили слабые места российской ПВО, которая действует хаотично и испытывает нехватку ресурсов. Эксперты отмечают, что эти системы создавались для борьбы с самолетами и ракетами, а не с беспилотниками, поэтому они часто неэффективны и даже опасны для гражданского населения.

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