По словам республиканца, российский президент понимает, что не может обойтись без нефти.

Российский диктатор Владимир Путин понимает, что США могут заблокировать его с помощью своих энергетических возможностей на фоне давления администрации президента Дональда Трампа с целью закончить войну в Украине. Об этом заявил конгрессмен Тим Берчетт (республиканец от штата Теннесси), передает The Hill.

"Я думаю, что Путин также осознает, что мы можем остановить его с помощью наших энергетических возможностей", - подчеркнул он.

По словам конгрессмена, США будут наращивать производство своей энергетики и смогут влиять на эти рынки.

"И я думаю, что Путин полностью осознает, что он не может обойтись без нефти. Поэтому я думаю, что за кулисами происходит многое", - отметил Берчетт.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио высказался о территориальных уступках между РФ и Украиной. Он считает, что в любых переговорах по окончанию войны обе стороны должны не только получать, но и отдавать.

"Ни одна сторона не получит здесь 100%. Каждая сторона должна пойти на некоторые уступки. И, очевидно, вопрос о том, где провести границу, за которой война закончится, будет частью этих переговоров. Это нелегко, возможно, даже несправедливо. Но это необходимо, чтобы положить конец войне. Так было в каждой войне", - сказал Рубио.

В то же время в Sky News написали, что требования Путина не дают Зеленскому согласиться на мирное соглашение. В частности российский диктатор хочет, чтобы ему был предоставлен контроль над всей территорией Донбасса как лишь часть цены за любое мирное соглашение.

По словам журналистов, отдать России города и села в Донецкой области, которые находятся под контролем Украины и за которые страна упорно боролась последние 11 лет, было бы тяжелым ударом для Украины.

