По словам политика, ни одна сторона не получит 100% своих требований.

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что не имеет смысла вдаваться во все подробности переговоров по окончанию войны в Украине, особенно, когда они проводятся в частном порядке. Об этом он сказал в эфире Fox News.

"Надо дать этим людям пространство для работы. У них есть свои избиратели, свои соображения. И в этом плане не стоит отдавать предпочтение одной из сторон. Я думаю, что все понимают, что одним из ключевых элементов является то, что Украина должна чувствовать себя в безопасности, двигаясь вперед. Они должны верить, что в конце этой войны они будут в таком положении, что их больше никогда не завоюют", - подчеркнул Рубио.

По его словам, в любых переговорах об окончании войны обе стороны должны не только получать, но и отдавать.

"Ни одна сторона не получит здесь 100%. Каждая сторона должна пойти на некоторые уступки. И, очевидно, вопрос о том, где провести границу, за которой война закончится, будет частью этих переговоров. Это нелегко, возможно, даже несправедливо. Но это необходимо, чтобы положить конец войне. Так было в каждой войне. Единственная война, которая не заканчивается таким образом, - это война с безоговорочной капитуляцией одной стороны перед другой. И мы не увидим этого в этом конфликте", - добавил госсекретарь США.

Территориальные уступки между РФ и Украиной - что известно

Ранее в The Wall Street Journal писали, что президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Трампом допустил "пропорциональный обмен" территориями. В частности украинский лидер во время переговоров не отверг обмен территориями, но указал на сложности в этом вопросе.

"Зеленский... сказал, что будет сложно переселить население и отменить конституционный запрет Украины на сдачу территории, сообщили чиновники. Однако Зеленский сказал, что может рассмотреть "пропорциональный обмен", - отметили в издании.

В то же время президент Украины заявил, что вопрос территорий мы оставим между мной и Путиным. Он подчеркнул, что сначала Россия предложила двустороннюю встречу Украина-Россия, но потом - трехстороннюю. По словам Зеленского, он хочет, чтобы их встреча состоялась без каких-либо условий.

