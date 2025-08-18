Путин на Аляске заявил, что Украина должна отдать России весь Донбасс, но это решение может иметь негативные последствия.

Кремлевский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы ему был предоставлен контроль над всей территорией Донбасса как лишь часть цены за любое мирное соглашение, пишет Sky News.

Издание отмечает, что территория, которую называют Донбасс, состоит из двух областей - Луганской и Донецкой. Сейчас почти вся Луганская область находится под российской оккупацией, тогда как Донецкая - на 70%.

Указывается, что Донбасс исторически является важным промышленным регионом Украины, где расположено немало угольных шахт, предприятий тяжелой промышленности, а также старых заводов по производству оружия еще со времен Советского Союза.

В материале говорится, что кремлевский диктатор на Аляске озвучил президенту США Дональду Трампу одно из условий для достижения мирного соглашения - отказ Украины от 30% территории Донецкой области, которую она сейчас контролирует.

Однако, как отмечает издание, это условие является важным для Украины по определенным причинам. Вспоминается, что в 2014 году России удалось захватить около 30% территории Донбасса. Тогда оккупация началась с захвата россиянами города Славянск, который впоследствии Украине удалось освободить от россиян ценой жизней многих людей.

В материале говорится, что отдать России города и села в Донецкой области, которые находятся под контролем Украины и за которые страна упорно боролась последние 11 лет, было бы тяжелым ударом для Украины и, возможно, даже ускорило бы процесс устранения Владимира Зеленского с должности президента.

Более того, территория в Донецкой области, которую сейчас контролирует Украина, имеет и важное стратегическое значение для Киева. Издание указывает, что четыре значительных города в этой области образуют 50-60-километровый "пояс" крепких укреплений. Примечательно, что даже российские оккупанты называют Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку "городами-крепостями".

То есть, если Украина согласится на условия Путина и отдаст часть Донецкой области, тогда фактически она отдаст свои лучшие оборонительные позиции врагу. В таком случае, Россия сможет использовать их как плацдарм для дальнейших атак на запад, в направлении реки Днепр, которую украинцам будет гораздо сложнее защищать.

Отмечается, что некоторые американские чиновники считают, что Украина должна получить надежные гарантии безопасности от России, если согласится на условия Москвы.

В то же время, как в украинском обществе, так и среди политических лидеров Европы существует единое мнение, что никакие гарантии, которые может предложить Путин, не будут иметь ценности.

Первые заявления со встречи Трампа и Зеленского

Ранее УНИАН сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что через неделю-две можно будет увидеть, возможно ли закончить войну в Украине. Трамп считает, что обе стороны этого хотят. Также глава Белого дома добавил, что сначала хотел бы, чтобы Украина и Россия договорились о прекращении огня, чтобы не гибли люди. В то же время, он добавил, что это пока не происходит.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин сам не откажется от агрессии, поэтому против него следует применять давление. Такие действия должны выполнить совместно те страны, которые заинтересованы в длительном мире, в частности, США и Европа.

