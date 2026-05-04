Какова судьба китайцев, попавших в украинский плен: в Коордштабе поделились подробностями

В украинском плену до сих пор находятся двое граждан Китая, которые воевали на стороне России, рассказал в интервью Укринформу руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко.
Примечательно, что граждане Китая попали в плен Вооруженных сил Украины еще весной 2025 года. По словам Охрименко, Россия не запрашивала у Украины ни одного иностранца, кроме северокорейцев.
Он сообщил, что на данный момент двое китайцев находятся в СИЗО Службы безопасности Украины. Они были взяты в плен во время участия в войне на стороне РФ, хотя Китай официально не является стороной конфликта.
Отмечается, что согласно положениям Женевской конвенции, ответственность за таких бойцов несет государство, на стороне которого они воевали.
"Если в Китае предусмотрена уголовная ответственность за наемничество, то их граждане, участвовавшие в вооруженном конфликте на стороне третьего государства, по возвращении могут быть осуждены. Были ли эти люди в составе вооруженных сил Российской Федерации, были ли они на контракте или командированы? Чтобы ответить на это, нужно сформировать доказательную базу", – пояснил Охрименко.
Он не исключает, что речь идет о лицах китайского происхождения с гражданством РФ.
"А поскольку мы знаем о подлости России в любых вопросах, то я не удивлюсь, если выяснится, что это китайцы с российским гражданством, которых много в определенных регионах России", - добавил руководитель Секретариата Коордштаба.
Двое китайцев попали в плен ВСУ: что известно
Ранее УНИАН сообщал, что в начале апреля 2025 года украинские военные взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали против Украины на стороне российской армии в Донецкой области. На допросе один из пленных китайцев рассказал, что хочет вернуться домой, но не в Россию. Он добавил, что украинцы относятся к нему лучше и "здесь безопаснее". Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что при них были найдены паспорта и даже кредитные карты. Документы подтверждают, что это граждане Китая.
Также мы писали, что во время пресс-конференции Ван Гуанцзюнь и Чжан Ренбо рассказали, что не ожидали оказаться в зоне боевых действий в Украине. Гуанцзюнь рассказал, что с российским рекрутером он сначала говорил о работе реабилитолога для раненых военных. Однако в Москве он понял, что у него нет другого выбора, кроме как идти воевать. Ренбо путешествовал по России и решил подзаработать. Ему обещали работу на стройке. Пленные китайцы отметили, что хотят вернуться в Китай.