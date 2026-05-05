Зеленский предлагает режим тишины с 6 мая в ответ на 'перемирие' России: FT назвало цель

Известно, что предложения о прекращении огня появились из-за опасений за безопасность Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал призыв российского диктатора Владимира Путина к перемирию 9 мая, в День Победы. Украинский лидер назвал его циничным и предложил немедленное бессрочное прекращение огня. Об этом пишет Financial Times.

Он заявил, что Украина прекратит удары с полуночи вторника. Впоследствии Россия осуществила массированную ракетную и дронную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Известно, что Минобороны РФ объявило об одностороннем прекращении огня в пятницу и субботу в связи с годовщиной победы над нацистской Германией.

Видео дня

"Мы ожидаем, что украинская сторона последует нашему примеру", - говорится в заявлении, опубликованном поздно вечером в понедельник.

В то же время Зеленский назвал "абсолютным цинизмом" то, что Россия "просит о перемирии, чтобы провести пропагандистские торжества, при этом нанося такие ракетные и дронные удары ежедневно накануне".

"Россия может прекратить огонь в любой момент, и это остановит войну и наши ответные действия", - отметил он во вторник.

FT пояснило, что во время своего призыва к скорейшему и более длительному прекращению огня Зеленский хотел показать, что Украина открыта для деэскалации, проверяя готовность Путина пойти дальше ограниченного и символического перемирия.

Он стремился показать, что если РФ сможет обеспечить перемирие на День Победы, то она могла бы распространить его на весь фронт войны, считают высокопоставленные чиновники.

Чиновники рассказали журналистам, что президент Украины хочет выявить противоречие в том, что Путин требует безопасности для своего парада, продолжая наступательные операции на территории нашего государства.

"День Победы уже давно используется Кремлем для демонстрации военной мощи и национального единства. При правлении Путина этот праздник стал средством для представления вторжения в Украину как продолжения Великой Отечественной войны СССР против фашизма - именно так в России называют Вторую мировую войну", - подчеркнули в материале.

FT добавляет, что предложения о прекращении огня появились из-за опасений за безопасность Путина. Чиновники сократили масштабы традиционного парада на Красной площади по случаю Дня Победы, ссылаясь на риск атак украинских дронов.

"Многие региональные мероприятия также были сокращены или отменены из соображений безопасности. Однако ожидается, что некоторые иностранные высокопоставленные лица все же посетят эти мероприятия, в частности пророссийский премьер-министр Словакии Роберт Фицо", - отмечается в публикации.

В то же время министерство иностранных дел РФ сообщило, что любое вмешательство Украины в субботние мероприятия может вызвать "массированный ракетный удар по центру Киева".

В свою очередь, представитель государственной нефтегазовой компании Украины "Нафтогаз" сообщил FT во вторник, что трое сотрудников и двое спасателей погибли в результате российских авиаударов по инфраструктуре в Полтавской и Харьковской областях. Еще 37 человек получили ранения, а на объектах компании зафиксированы "значительные разрушения и потери производства".

Перемирие до 9 мая - последние новости

Также сообщалось, что в Госдуме РФ истерично прокомментировали перемирие от Зеленского. Там назвали это "тактическим ходом" и поставили под сомнение его мотивы.

"Зеленский сначала практически отверг инициативу России о перемирии на День Победы, но затем решил пойти на тактический ход", - заявил председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

В то же время майор запаса Алексей Гетьман ответил, насколько высока вероятность перемирия 9 мая.

"Вероятность очень низкая. Президент Зеленский, в том числе, говорил, что это немного странно: война России ведется против Украины, а о перемирии почему-то Россия договаривается с Соединенными Штатами. Россияне поступают так, потому что хотят показать, что мы не являемся самостоятельной страной, что якобы они будут договариваться с теми, кто нами извне "руководит", как они это рассказывают", - сказал эксперт.

Вас также могут заинтересовать новости: