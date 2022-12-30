Китай декларирует стратегическое партнерство с Россией, но уклоняется от военной помощи на фоне войны в Украине.

Россия надеется на военно-техническое сотрудничество с Китаем, но официальный Пекин готов только на политическое партнерство. Об этом шла речь во время видеопереговоров главы КНР Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным в пятницу, 30 декабря.

"Особое место во всем комплексе российско-китайских отношений занимает военное и военно-техническое сотрудничество, которое способствует обеспечению безопасности наших стран и поддержанию стабильности в ключевых регионах", – заявил хозяин Кремля.

Путин отметил, что Россия нацелена укреплять сотрудничество между вооруженными силами двух стран.

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В свою очередь лидер Китая заявил о готовности к стратегическому сотрудничеству с Россией в условиях "непростой и далеко неоднозначной обстановки в мире".

"Мы готовы быть глобальными партнерами на благо народов наших стран и в интересах стабильности во всем мире", – заявил Си.

При этом китайский руководитель ни словом не обмолвился о возможностях сотрудничества в военной сфере.

В ходе этой видеовстречи Путин пригласил собеседника посетить Москву следующей весной, чтобы "продемонстрировать всему миру прочные российско-китайские связи". Это уже второе такое приглашение в этом году. Первое Пекин отклонил в начале лета.

Отношения Китая с Россией на фоне войны в Украине

В начале полномасштабного российского вторжения в Украину Пекин предпочел заявить о своем нейтралитете и начал призывать к мирному диалогу.

Хотя официально Китай не стал присоединяться к международным санкциям против России, на практике китайские корпорации начали ограничивать или даже останавливать поставки подсанкционных товаров в РФ.

В Сети периодически появляются сообщения о возможной военной помощи России со стороны Китая, но до сих пор официально никто не смог подтвердить эти слухи.

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