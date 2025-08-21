Ракетой неустановленного типа, которой россияне во время сегодняшней массированной атаки ударили из временно оккупированного Крыма по Сумах, оказался "Циркон". Удар именно этой ракетой подтвержден по результатам анализа обломков, о чем Defense Express узнал из собственных источников.
Аналитики добавили, что за все время войны это был лишь 14 пуск "Циркона". Сегодня во время атаки россияне запустили "Циркон" с временно оккупированного Крыма, как и все прошлые разы.
"Это та самая ракета, которая в утреннем отчете Воздушных сил Украины, до завершения идентификации, имела отметку "неустановленного типа". Результат этого пуска охарактеризован фразой "успеха не имел". В конце концов ракеты "Циркон" традиционно показывают свою очень малую точность в сочетании с малоразмерной боевой частью, которая раскрыла самую большую аферу минобороны РФ", - отмечает издание.
Они также обратили внимание на то, что после сбития весной двух "Цирконов", которыми страна-агрессор била по Киеву, российские пропагандисты пытаются об этой ракете вообще не вспоминать. Хотя эту "аналоговнетную" разработку с трибуны восхвалял российский диктатор Владимир Путин.
Как заметили авторы статьи, ракета 3М22 "Циркон" действительно оснащена гиперзвуковым прямоточным реактивным двигателем. И его скорость на маршевом участке в высоких слоях атмосферы достигает 5,5 Маха. Более того, во время снижения в районе цели он разгоняется до пиковой скорости в 7,5 Маха, но уже ближе к земле замедляется до 4,5 Маха.
Судя по запускам "Цирконов" из оккупированного Крыма, в Defense Express предположили, что единственная возможность для врага запускать эти ракеты с так называемого "Объекта-100".
"Сотка" находится возле поселка Резервное. Это стационарный подземный объект береговой обороны, который был создан в 60-х годах под ракеты П-35. Последние, кстати, также эпизодически использовались для ударов", - пишет Defense Express.
Атака России 21 августа
Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 августа Россия массированно атаковала ряд регионов Украины. Согласно информации Воздушных сил ВСУ, было нейтрализовано 577 воздушных целей из всего 614, которыми российские оккупанты ударили по Украине.
В частности, РФ запустила 574 ударных беспилотника типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов, 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", которые летели из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей России; 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 - из Воронежской области России; 19 крылатых ракет Х-101 - из воздушного пространства Саратовской области России. Кроме того, отмечали в ВС, для удара было задействовано 14 крылатых ракет "Калибр", запущенных из акватории Черного моря, и одна ракета неустановленного типа из временно оккупированного Крыма.
Противовоздушной обороной сбито/подавлено: 546 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов, 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", 18 крылатых ракет Х-101; 12 крылатых ракет "Калибр". Попадание ракет и ударных БпЛА зафиксировано на 11 локациях, а падение сбитых (обломки) - на 3 локациях.