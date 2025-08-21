Удар именно этой гиперзвуковой ракетой подтвержден по результатам анализа обломков, пишет издание.

Ракетой неустановленного типа, которой россияне во время сегодняшней массированной атаки ударили из временно оккупированного Крыма по Сумах, оказался "Циркон". Удар именно этой ракетой подтвержден по результатам анализа обломков, о чем Defense Express узнал из собственных источников.

Аналитики добавили, что за все время войны это был лишь 14 пуск "Циркона". Сегодня во время атаки россияне запустили "Циркон" с временно оккупированного Крыма, как и все прошлые разы.

"Это та самая ракета, которая в утреннем отчете Воздушных сил Украины, до завершения идентификации, имела отметку "неустановленного типа". Результат этого пуска охарактеризован фразой "успеха не имел". В конце концов ракеты "Циркон" традиционно показывают свою очень малую точность в сочетании с малоразмерной боевой частью, которая раскрыла самую большую аферу минобороны РФ", - отмечает издание.

Они также обратили внимание на то, что после сбития весной двух "Цирконов", которыми страна-агрессор била по Киеву, российские пропагандисты пытаются об этой ракете вообще не вспоминать. Хотя эту "аналоговнетную" разработку с трибуны восхвалял российский диктатор Владимир Путин.

Как заметили авторы статьи, ракета 3М22 "Циркон" действительно оснащена гиперзвуковым прямоточным реактивным двигателем. И его скорость на маршевом участке в высоких слоях атмосферы достигает 5,5 Маха. Более того, во время снижения в районе цели он разгоняется до пиковой скорости в 7,5 Маха, но уже ближе к земле замедляется до 4,5 Маха.

Судя по запускам "Цирконов" из оккупированного Крыма, в Defense Express предположили, что единственная возможность для врага запускать эти ракеты с так называемого "Объекта-100".

"Сотка" находится возле поселка Резервное. Это стационарный подземный объект береговой обороны, который был создан в 60-х годах под ракеты П-35. Последние, кстати, также эпизодически использовались для ударов", - пишет Defense Express.

Атака России 21 августа

Как сообщал УНИАН, в ночь на 21 августа Россия массированно атаковала ряд регионов Украины. Согласно информации Воздушных сил ВСУ, было нейтрализовано 577 воздушных целей из всего 614, которыми российские оккупанты ударили по Украине.

В частности, РФ запустила 574 ударных беспилотника типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов, 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал", которые летели из воздушного пространства Липецкой и Воронежской областей России; 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 - из Воронежской области России; 19 крылатых ракет Х-101 - из воздушного пространства Саратовской области России. Кроме того, отмечали в ВС, для удара было задействовано 14 крылатых ракет "Калибр", запущенных из акватории Черного моря, и одна ракета неустановленного типа из временно оккупированного Крыма.

Противовоздушной обороной сбито/подавлено: 546 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов, 1 аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", 18 крылатых ракет Х-101; 12 крылатых ракет "Калибр". Попадание ракет и ударных БпЛА зафиксировано на 11 локациях, а падение сбитых (обломки) - на 3 локациях.

