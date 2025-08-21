Павел подчеркнул, что конкретное привлечение чешских миротворцев будет зависеть от формы соглашения.

Если иностранные миротворческие силы будут развернуты в Украине, то Чехия должна быть их частью.

Об этом сказал президент Чехии Петер Павел, отметив, что его страна поддерживает Украину с самого начала войны.

"Есть идея, что вдоль линии соприкосновения будет демилитаризованная зона. Такая зона будет подлежать не только техническому, но и физическому надзору. Также, наверное, будет определенное развертывание международных сил", - сказал он.

Чешский президент допустил территориальные уступки со стороны Украины, которые вероятно, будут сделаны в интересах Киева, хотя они и будут нарушать международное право.

Как добавил представитель чешского Минобороны Давид Шима, если будет задействована чешская армия, это может включать, например, обучение для украинских солдат или помощь с разминированием.

Миротворческий контингент в Украине

Весной стало известно, что миротворческие силы в Украине будут включать союзнические авиацию и флот. Самолеты и дополнительные сухопутные подразделения будут базироваться в Польше и Румынии.

Тогда же представитель британского премьер-министра заявил, что уже более 30 стран присоединились к "коалиции желающих", и многие из них готовы отправить свои войска в Украину. Но министр вооруженных сил страны Люк Поллард сказал, что Великобритания не будет отправлять миротворческие силы в Украину без гарантий безопасности от США.

