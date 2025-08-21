Президент сказал, что Трамп абсолютно правильно говорит.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова американского лидера Дональда Трампа о невозможности выиграть войну только в обороне. Это он сделал в своем вечернем видеообращении.

"Эту войну надо завершать. Надо давить на Россию, чтобы война завершилась. Ничего, кроме силы и давления, Путин не понимает. Конечно, мы делаем и будем делать все необходимое, чтобы защитить наше государство и защитить наших людей. Президент Трамп абсолютно правильно говорит: не только в обороне это надо делать. Но в то же время не уменьшаем усилий в дипломатии, во всех наших контактах с партнерами, чтобы все же состоялись переговоры, и именно такие, которые могут приблизить мир", - сказал он.

По его словам, сейчас работают советники по вопросам национальной безопасности - вчера был у них разговор, сегодня тоже много коммуникации.

Видео дня

"На своем уровне военные - Главком, Генеральный штаб - работают над военной компонентой гарантий безопасности Украины. Сейчас каждый день добавляет контуров будущей архитектуры безопасности для Украины. Оружие, финансирование, взаимодействие с нашими партнерами, силы на земле, в воздухе, на море. И каждый день будут новые шаги партнеров в поддержку Украины - у меня будет много дипломатической работы", - отметил президент.

Слова Трампа о невозможности выиграть войну в обороне

Дональд Трамп снова поставил вопрос о возможности Украины наносить удары по территории России. Он также обвинил экс-президента Джо Байдена в том, что тот "не позволил Украине бороться, а только обороняться". Трамп в очередной раз повторил, что в случае его президентства российско-украинской войны не произошло бы.

Вас также могут заинтересовать новости: