Будет ли проводить Украина референдум о признании российской оккупации: в ОП ответили

Украина реалистично смотрит на то, что Россия захватила часть территорий.

Украина не рассматривает возможность проведения референдума по внесению изменений в Конституцию с целью признания российской оккупации. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью изданию Corriere della Sera.

По его словам, Украина реалистично смотрит на то, что Россия захватила часть территорий, но никаких референдумов о признании оккупации не будет.

"Нет, мы этого не делаем, и пока мы не намерены уступать ни одной частью нашей земли. Но сегодня мы реалистичны и знаем, что агрессор оккупировал некоторые регионы, и пока мы не можем освободить их с помощью оружия", - отметил он.

В то же время, как подчеркнул Ермак, Украина хочет прекратить войну и гарантировать, что она не повторится.

"Зеленский обсудит это с Путиным. Следует четко дать понять, что мы договорились с американцами об отсутствии предварительных условий для саммита", - добавил руководитель ОП.

Что в России говорят о встрече с президентом Украины

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российский диктатор Владимир Путин готов к встрече с президентом Украины, только если все вопросы, которые требуют обсуждения на высшем уровне, будут хорошо проработаны. По его словам, на саммите на Аляске Путин и американский президент Дональд Трамп достигли "значительного прогресса". Лавров добавил, что в случае выхода к этапу подписания соглашений с Украиной нужно будет решить вопрос "легитимности подписанта от Киева".

