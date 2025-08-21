Экс-руководитель детективов Бюро экономической безопасности Александр Ткачук, который был фигурантом ряда скандалов, переходит на должность заместителя главы Департамента специальных расследований Национальной полиции, который возглавляет Андрей Рубель.

Об этом на своей Facebook-странице написал бывший народный депутат, блогер Борислав Береза.

"Добрые люди из правоохранительной системы говорят, что после увольнения из БЭБ Александр Ткачук неожиданно нашел новое место "кормления". По информации этих источников в правоохранительных органах, теперь он идет заместителем к Андрею Рубелю в Департамент стратегических расследований Нацполиции", - сообщил экс-нардеп.

Береза напомнил, что во времена работы в БЭБ, Ткачук прославился как один из ключевых организаторов схем давления на бизнес.

"Ткачука называли главным "решалой" БЭБ. Именно он через связи в прокуратуре и судах обеспечивал нужные решения. Его имя фигурировало и в скандале с ДТП, и в историях с давлением на расследование нелегального производства сигарет, и даже в возможном схематозе в зерновом экспорте. Разносторонний человек", - пишет он.

Береза подчеркивает, что "для бизнеса это тревожный сигнал".

"Теперь такой "проверенный на давление на бизнес" кадр переходит в ДСР. Это означает одно - давление на бизнес может резко усилиться. Ждем волну новых скандалов в Департаменте стратегических расследований. Наблюдаем", - подчеркнул блогер.

Береза отметил, что в правоохранительной среде уже обсуждают, что такой кадровый ход может стать сигналом о консолидации влияния. Бывшие коллеги Ткачука из БЭБ теперь оказались по соседству в ДСР, формируя замкнутую систему контроля. Это в перспективе может привести к созданию новой вертикали, где решающее слово будут иметь именно эти люди.

Напомним, 6 августа Кабинет министров принял решение назначить бывшего детектива Национального антикоррупционного бюро Александра Цивинского новым директором БЭБ.

Нардеп из фракции "Голос" Ярослав Железняк в тот же день анонсировал очищение БЭБ и предложил "всем зашкварным сотрудникам БЭБ (типа Ткачука)" уволиться самостоятельно.