Дата 22 августа на планете и в нашей стране является преимущественно скорбной. По давним верованиям дату принято бескорыстно помогать ближним. А о том, какой сегодня праздник на международном уровне, может быть известно любителям народного творчества.
- Какой сегодня праздник в Украине
- Какой сегодня праздник церковный
- Какой сегодня праздник в мире
- Что сегодня за праздник в народе
- Что нельзя делать сегодня
Какой сегодня праздник в Украине
Мы вспоминаем двух известных украинцев - кинорежиссера Исаака Шмарука и актрису Ольгу Сумскую - которые родились 22 августа.
Праздник сегодня в Украине нет. На эту дату установлен День памяти погибших работников внутренних дел. Стоит отдать дань уважения всем полицейским, которые ценой жизни выполняли служебные обязанности в тылу и на фронте.
Какой сегодня праздник церковный
Православная церковь проводит службы в честь мучеников Зотика, Феопрепия, Агафоника, Зинона и многих других. Их чествуют по новоцерковному календарю. Если обратиться к старому стилю, то в нем 22 августа - праздник одного из двенадцати апостолов Матфия.
Какой сегодня праздник в мире
На планете наступает грустное событие - День почитания жертв насилия на почве убеждений или религии. Эта инициатива призывает всех быть терпимы и толерантными друг к другу, не зависимо от взглядов.
Есть и радостные праздники сегодня - День растительного молока, День нарцисса, День зубной феи, День книголюба. А еще проводится Всемирный день фольклора, в честь которого организовывают выставки и мероприятия, посвященные народному творчеству.
Шестеро известных личностей родились 22 августа. Это папа римский Лев XII, философ Макс Шелер, фотограф Анри Картье-Брессон, композитор Клод Дебюсси, писательница и поэтесса Дороти Паркер, писатель Рэй Брэдбери.
Что сегодня за праздник в народе
Если взглянуть на погодные приметы дня, то можно понять, чего ожидать от будущего:
- чем больше уродилось орехов, тем суровее будет зима;
- слабый дождь предвещает большой урожай пшеницы, ливень - грибов;
- сливы еще не созрели - к поздней осени;
- солнце светит, но не греет - сентябрь будет холодным.
Наши предки видели закономерность между тем, какой сегодня церковный праздник и какие его народные обычаи. Считалось, что по лесам бродит лесной дух и запутывает людей, поэтому на природу не ходили. Неудачным сегодня праздник считается для важных дел, далеких поездок, похода в гости. Люди старались не грешить и делать добрые поступки, веря, что это окупится вдвойне.
Что нельзя делать сегодня
В праздник сегодня повышается опасность заблудиться или стать жертвой диких зверей, поэтому не стоит идти в лес. Также не рекомендуется хвастаться, делиться планами, жадничать и начинать новые дела. Под запретом рискованные занятия, азартные игры, споры.