22 августа - непростая дата, которая считается опасной в народных верованиях.

Дата 22 августа на планете и в нашей стране является преимущественно скорбной. По давним верованиям дату принято бескорыстно помогать ближним. А о том, какой сегодня праздник на международном уровне, может быть известно любителям народного творчества.

Какой сегодня праздник в Украине

Мы вспоминаем двух известных украинцев - кинорежиссера Исаака Шмарука и актрису Ольгу Сумскую - которые родились 22 августа.

Праздник сегодня в Украине нет. На эту дату установлен День памяти погибших работников внутренних дел. Стоит отдать дань уважения всем полицейским, которые ценой жизни выполняли служебные обязанности в тылу и на фронте.

Какой сегодня праздник церковный

Православная церковь проводит службы в честь мучеников Зотика, Феопрепия, Агафоника, Зинона и многих других. Их чествуют по новоцерковному календарю. Если обратиться к старому стилю, то в нем 22 августа - праздник одного из двенадцати апостолов Матфия.

Какой сегодня праздник в мире

На планете наступает грустное событие - День почитания жертв насилия на почве убеждений или религии. Эта инициатива призывает всех быть терпимы и толерантными друг к другу, не зависимо от взглядов.

Есть и радостные праздники сегодня - День растительного молока, День нарцисса, День зубной феи, День книголюба. А еще проводится Всемирный день фольклора, в честь которого организовывают выставки и мероприятия, посвященные народному творчеству.

Шестеро известных личностей родились 22 августа. Это папа римский Лев XII, философ Макс Шелер, фотограф Анри Картье-Брессон, композитор Клод Дебюсси, писательница и поэтесса Дороти Паркер, писатель Рэй Брэдбери.

Что сегодня за праздник в народе

Если взглянуть на погодные приметы дня, то можно понять, чего ожидать от будущего:

чем больше уродилось орехов, тем суровее будет зима;

слабый дождь предвещает большой урожай пшеницы, ливень - грибов;

сливы еще не созрели - к поздней осени;

солнце светит, но не греет - сентябрь будет холодным.

Наши предки видели закономерность между тем, какой сегодня церковный праздник и какие его народные обычаи. Считалось, что по лесам бродит лесной дух и запутывает людей, поэтому на природу не ходили. Неудачным сегодня праздник считается для важных дел, далеких поездок, похода в гости. Люди старались не грешить и делать добрые поступки, веря, что это окупится вдвойне.

Что нельзя делать сегодня

В праздник сегодня повышается опасность заблудиться или стать жертвой диких зверей, поэтому не стоит идти в лес. Также не рекомендуется хвастаться, делиться планами, жадничать и начинать новые дела. Под запретом рискованные занятия, азартные игры, споры.

