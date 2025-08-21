Представлена 'народная' линейка Redmi Note 15 с топовой начинкой и защитой (фото)

По заявлению компании, это самые прочные и надежные смартфоны в истории линейки.

Компания Xiaomi анонсировала в Китае пятнадцатую линейку Redmi Note. В нее вошло три модели: бюджетный Note 15, недорогой Pro и топовый середняк Pro+. Все они получились довольно сбалансированными.

Особый интерес вызывает Xiaomi Redmi Note 15 Pro+. Новинка выделяется усиленной конструкцией благодаря спинке из стекловолокна и наивысшему стандарту IP69K. По заявлению компании, это "самый прочный и надежный смартфон в истории линейки".

Также Redmi Note 15 Pro+ стал первым смартфоном на базе чипа Snapdragon 7s Gen 4, получил 12+256 ГБ памяти в базовой версии, блок из трех тыльных камер 50+50+8 Мп и массивный аккумулятор на 7000 мАч с быстрой (90 Вт) и обратной (22,5 Вт) зарядками. Экран – 6,83", 1,5К, 120 Гц, пиковая яркость до 3200 нит.

Видео дня

Из необычного – смартфон поддерживает спутниковую связь, правда, это касается только Китая с его системой Beidou. А еще 15 Pro+ стал первым устройством, получившим чип усиления сигнала (WiFi и Bluetooth на 26%, GPS – на 10%) T1S.

В продажу смартфон поступит по цене 1999 юаней (~11 300 грн) за базовую версию 12 + 256 ГБ.

Что касается других моделей в линейке, то

Redmi Note 15 сильно проще моделей Pro. У него чипсет Snapdragon 6 Gen 3, аккумулятор 5800 мАч с зарядкой 45 Вт, защита IP66 и камеры с датчиками на 50 и 2 Мп. Стоимость базовой версии (6/128 ГБ) составляет всего 1000 юаней (~5700 грн).

У Redmi Note 15 Pro тоже усиленная конструкция и аккумулятор 7000 мАч, но мощность зарядки уже 45 Вт, а в основе аппаратной платформы лежит SoC Dimensity 7400-Ultra. Камеры тоже попроще, зато экран идентичный. Цена –1500 юаней (~8600 грн) за конфигурацию 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

А уже в сентябре пройдет презентация флагманской серии Xiaomi 16. Известно, что они будут первыми Android-устройствами на базе процессора Snapdragon 8 Elite 2. Также появятся новые модели Xiaomi 16 Pro Max и Xiaomi 16 Pro Mini.

Ранее в этом месяца Xiaomi отключила от обновлений еще 9 смартфонов. Среди них немало бюджетных моделей, которые в свое время пользовались большим спросом.

Вас также могут заинтересовать новости: