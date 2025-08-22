Главнокомандующий ВСУ добавил, что предложения будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности стран-партнеров.

Руководители вооруженных сил стран-партнеров вместе с Украиной разрабатывают военную компоненту для поддержки дипломатических переговоров по обеспечению устойчивого мира для Украины и всей Европы, сообщается на Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

"Принял участие, в формате видеоконференции, в совещании с главнокомандующими вооруженных сил Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Соединенных Штатов и Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, которое состоялось 19-20 августа в Вашингтоне, США", - сообщил Сырский.

Он добавил, что подготовленные предложения будут представлены соответствующим советникам по национальной безопасности стран-партнеров с целью надлежащего рассмотрения в русле текущих дипломатических усилий.

Главнокомандующий ВСУ прогнозирует, что дальнейшее планирование и коммуникация будут продолжаться в соответствии с продвижением переговоров.

"Убежден, что совместными усилиями, с привлечением политико-дипломатической поддержки преданных партнеров Украины, мы сможем добиться реального мира и гарантировать безопасность для Украины и всей демократической Европы", - отметил украинский генерал.

Ранее УНИАН сообщал, что главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сирский сообщил, что на Покровском направлении от российских оккупантов зачищено 6 населенных пунктов. Он отметил, что несмотря на численное превосходство противника, украинские военные с честью выполняют поставленные перед ними задачи. Сырский добавил, что ключевой задачей сейчас является эффективно реагировать на изменения вражеской тактики, но максимально сохранять жизни защитников Украины.

Также мы писали, что генерал Александр Сырский сообщил, что враг делает все возможное, чтобы российские беспилотники были более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе. По его словам, российские "Шахеды" уже получили оптические системы донаведения, 12-16-канальные антенны, делающие их устойчивыми к помехам, а также датчики уклонения от огня и столкновений. Как отметил Главнокомандующий ВСУ, из-за таких модернизаций их теперь труднее уничтожать.

