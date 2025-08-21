Сейчас она не состоит в отношениях.

Украинская телеведущая Лидия Таран откровенно рассказала о том, ищет ли сейчас новых отношений и готова ли к ним.

Во время интервью Маричка Падалко спросила, комфортно ли ей одной. Таран ответила так: "Сейчас я не думаю о том, одна я или с кем-то, потому что мне сейчас максимально плохо, поскольку стране плохо. Я как-то эти состояния не отделяю".

Ведущая отметила, что сейчас вкладывается в свою работу и не знает, готова ли вкладываться в отношения с другим человеком:

Видео дня

"Я сейчас, может, буду как старая бабка, но с возрастом вообще не хочется ни под кого подстраиваться, честно. Ты так ценишь уже каждое мгновение, время с собой. И время с семьей для тебя бесценно, с ребенком, ты не готов прям приносить все это в жертву. То есть "в жертву" неправильно сказать, но как-то класть на алтарь... Ты понимаешь, ради чего ты должен это сделать: тебе должно быть интересно, это игра, в которую вы должны играть вдвоем. Но под кого-то вот так вот - нет".

Напомним, Лидия Таран была в гражданском браке с телеведущим Андреем Доманским. У них есть общая дочь Василиса. После начала полномасштабной войны она вместе с дочерью переехала во Францию.

Вас также могут заинтересовать новости: