Конкурс возобновили только в этом году.

Соединенные Штаты Америки присоединятся к "Интервидению" - российской версии песенного конкурса "Евровидение", который в сентябре 2025 года пройдет в Москве.

Как пишет Politico, Америку представит певец Брэндон Говард, известный под сценическим именем B. Howard. Организаторы заявляют, что его музыка "объединяет культуры и не знает границ".

Вокруг артиста долгое время ходили слухи о том, что он может быть сыном Майкла Джексона, хотя подтверждений этому нет. Продвижением его матери Мики Говард руководил Джо Джексон.

Участие США стало неожиданностью, ведь среди других участников - преимущественно авторитарные государства: Беларусь, Кыргызстан, Венесуэла, Сербия, Куба, Катар и Казахстан. Россию представит певец Шаман (Ярослав Дронов), который находится под санкциями Европейского Союза за поддержку войны против Украины.

Что такое Интервидение

Конкурс был создан как "антиевровидение" во времена Холодной войны. По образцу "Евровидения", но с идеологическим уклоном, конкурс должен был показать культурное единство соцстран.

После политических изменений в Восточной Европе конкурс исчез, однако в 2025 году кремлевский правитель Путин восстановил "Евровидение" как ответ на исключение России из "Евровидения" после полномасштабного вторжения в Украину.

В российской пропаганде этот конкурс подается как "альтернатива испорченному Западу" и платформа для "дружественных стран".

