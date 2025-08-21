Актриса имела огромную популярность.

Аманда Байнс - звезда Nickelodeon, которая сияла с раннего детства и быстро сошла после карьерного взлета. В Украине она известна по фильмам "Она - парень" и "Чего хочет девушка".

В 2006 году журнал "Teen People" назвал Аманду Байнс одной из 25 самых привлекательных молодых знаменитостей до 25 лет. А уже в следующем году издание "Forbes" отметило ее в рейтинге пяти самых высокооплачиваемых звезд до 21 года, оценив ее годовой доход в 2,5 миллиона долларов.

В определенный момент американская актриса исчезла с экранов, столкнувшись с личными кризисами и публичными испытаниями. УНИАН выяснил, как она живет сейчас.

Видео дня

Взлеты в детстве и ранняя карьера

Аманда Байнс родилась 3 апреля 1986 года в городе Таузенд-Оукс, Калифорния, в семье стоматолога Рика Байнса и матери Линн, которая работала медицинским ассистентом. Она - самая младшая из трех детей в семье.

Карьера началась с рекламы в раннем возрасте, выступлений на сцене, а в 10 лет Аманда попала в актерский состав шоу "All That" на Nickelodeon, которое принесло ей популярность. В 1999-2002 гг. она была звездой собственного шоу "The Amanda Show".

В подростковом возрасте снималась в ситкоме и успешных романтических комедиях: "What a Girl Wants" (2003), "Она - парень" (2006) и "Лак для волос" (2007), за которую получила номинацию на Screen Actors Guild Award.

Что произошло дальше

Карьера завершилась довольно рано - в 2010 году Аманда объявила о своем "уходе из актерства" из-за проблем с внешностью, психическим здоровьем и злоупотребления веществами.

В последующие годы у нее возникли проблемы с законом и психиатрические содержания, после чего ее объявили несовершеннолетней под опекой родителей.

Последние успешные проекты

После завершения обучения в Fashion Institute of Design & Merchandising в 2019 году Аманда попыталась вернуться к публичной жизни. Впоследствии она выпустила один эпизод собственного подкаста "Amanda Bynes&Paul Sieminski", однако затем прекратила проект, объяснив, что хочет получить лицензию маникюрши и иметь более стабильную работу

В октябре 2024 года совместно с дизайнером Остином Беббитом (Asspizza) создала капсульную линию одежды (футболка и шорты с ее арт-дизайном), которая быстро распродалась.

Чем живет сейчас

В апреле 2025 года Аманда создала аккаунт на OnlyFans, объяснив, что хочет просто общаться с фанатами через директ-сообщения, заверив, что не планирует публиковать "откровенный" контент.

Уже летом она объявила о начале похудения на препарате Ozempic - намерена снизить вес с 78 до 59 килограммов. Также Байнс призналась, что в 2023 году сделала блефаропластику, чтобы улучшить самооценку.

Она неоднократно появлялась на публике с новыми прическами, татуировками и новым имиджем, что вызвало шок и беспокойство у фанатов, которые называют ее "неузнаваемой".

Байнс была помолвлена с Полом Майклом, которого встретила в реабилитационном центре. В 2020 году они объявили о помолвке, но к 2022 году разорвали отношения. На данный момент информации о новых романтических отношениях или ее собственной семье нет.

Напомним, ранее УНИАН показал, как сложилась жизнь актеров культового сериала "Баффи - победительница вампиров".

Вас также могут заинтересовать новости: