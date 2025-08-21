Среди раненых - полицейские и медик.

В Херсоне из-за российских обстрелов погиб человек, еще почти два десятка травмированы.

Об этом рассказали в пресс-службе Херсонской областной прокуратуры. По данным следствия, 21 августа российская армия атаковала населенные пункты Херсонщины с применением артиллерии и БпЛА.

"По состоянию на 17:00 известно об одном погибшем и 18 раненых", - рассказали в пресс-службе.

В частности оккупанты несколько раз били по Херсону. В зоне поражения оказалась жилая застройка, где повреждено около десятка многоквартирных домов. В результате атаки погиб гражданский мужчина, еще 17 человек, среди которых трое сотрудников полиции, получили ранения различной степени тяжести. По информации прокуратуры, люди находились на улице и в домах.

Также недалеко от села Молодежное россияне сбросили взрывчатку с дрона рядом с автомобилем скорой помощи. В результате, пострадал парамедик бригады.

Российскими обстрелами, кроме жилых домов, повреждены магазин, финучреждение, медицинское учреждение, служебный и частный автотранспорт.

Сейчас начато расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1, 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

По данным Херсонской городской военной администрации (МВА), сегодня было нанесено два удара по Днепровскому району Херсона - пострадали 11 человек, среди которых - женщины 47-ми, 48-ми, 73-х лет, 18-летняя девушка, которые получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы и тому подобное. В этом районе повреждены учебные заведения - выбиты окна и двери. Также люди пострадали в Центральном районе города.

Также в МВА уточнили, что в поселке Молодежное Надднепрянского старостинского округа, где оккупанты с дрона атаковали бригаду экстренной медицинской помощи, пострадал 47-летний парамедик. Медики направлялись на вызов, когда возле авто враг сбросил взрывчатку с беспилотника.

Ситуация на Херсонщине

Представитель Сил обороны юга Украины Владислав Волошин сообщил, что в Херсоне сложная ситуация, ведь россияне увеличили количество применений всех видов вооружения.

Кроме этого россияне постоянно используют штурмовую авиацию, нанося массовые удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам, которые находятся вблизи бывшей разрушенной Каховской плотины. Среди них - Казацкое, Ольговка, Одрадокаменка. Россияне пытаются сжечь эти населенные пункты, чтобы подготовить для себя себе плацдармы.

