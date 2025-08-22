Второй раз за последнюю неделю была атакована нефтеперекачивающая станция "Унеча" в России.

На нефтеперекачивающей станции "Унеча" в Брянской области после очередной атаки дронов в четверг, 21 августа, возник пожар, сообщил в своем Telegram-канале командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди.

"НПС "Унечо" - ушла в очечо. Даешь ремонт за 48 часов. Странствие Птиц СБС по хробачим НПЗ продолжается...", - написал в сообщении "Мадяр".

Примечательно, что это уже второй за последнюю неделю удар по этой нефтеперекачивающей станции, первый произошел 13 августа. Предыдущая атака привела к тому, что Россия временно прекратила работу магистрали, из-за чего Венгрия не получала несколько дней нефть.

Станцией Унеча управляет холдинг АК Транснефтепродукт. Магистральный нефтепровод Дружба имеет общую длину 8900 км и проходит через несколько стран.

Также в ночь на 18 августа подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины поразили нефтеперекачивающую станцию "Никольское" в Тамбовской области России, из-за пожара была полностью остановлена перекачка нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Детали первого повреждения нефтепровода

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Петер Сийярто поблагодарил заместителя министра энергетики России Павла Сорокина за быстрое устранение последствий атаки по нефтепроводу "Дружба". Он отметил, что этот трубопровод имеет критическое значение для энергоснабжения его страны. Поэтому, Сийярто выразил надежду, что больше атак по нему не будет и добавил, что Венгрия стремится оставаться в стороне от войны в Украине.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на обвинения венгерского коллеги о якобы препятствовании транспортировке российской нефти в Венгрию. Сибига отметил, что Венгрии годами говорят, что Москва - ненадежный партнер, но она продолжает все делать для того, чтобы сохранить свою зависимость от страны-агрессора. Поэтому, он посоветовал Сийярто присылать жалобы своим друзьям в Москве.

