Одним из вариантов окончания войны в Украине может стать замораживание вдоль нынешней линии фронта.

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью итальянской газете La Repubblica. "Предварительная позиция Украины такова: один из сценариев выхода из войны - это замораживание конфликта вдоль линии фронта. Это территории, которые сегодня оккупированы Россией. Они такими и останутся", - отметил он.

Далее, по словам Подоляка, будет большая работа экономическими, дипломатическими и другими инструментами, чтобы вернуть эти территории в Украину, хотя де-юре они будут оставаться украинскими.

Он подчеркнул, что вопрос передачи территорий России полностью исключен.

"Как уступки агрессору могут привести к завершению войны. Таким образом агрессор не платит за агрессию, наоборот. Так почему он должен остановиться? Так мы его только поощряем. К тому же Зеленский четко сказал: передача территорий России запрещена", - заявил советник главы Офиса президента.

"Это не только конституционный вопрос. Невозможно односторонне отдавать территорию агрессору", - пояснил он.

Подоляк отметил, что даже в случае замораживания войны аналогии с "корейским" или "немецким" сценариями неуместны.

В то же время он подтвердил, что в случае реализации такого сценария речь будет идти о фактическом, но не юридическом признании временно оккупированных территорий.

"Де-юре никто не признает эти территории российскими", - резюмировал он.

Окончание войны в Украине

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис заявил, что мир в Украине наконец стал возможным впервые с начала войны. По его мнению, переломным моментом стала встреча Трампа с Путиным на Аляске.

А президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и Россия уже находятся "в процессе" организации двусторонней встречи президента Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.

