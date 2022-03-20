КНР неизменно является силой, которая защищает мир во всем мире, подчеркнул глава МИДа.

Позиция Китая по вопросу войны в Украине является справедливой и объективной, она соответствует чаяниям большинства государств, и китайская сторона неизменно защищает мир во всем мире.

Время покажет, что китайская позиция находится на правильной стороне истории, рассказал министр иностранных дел страны Ван И, комментируя разговор между лидерами КНР и США - Си Цзиньпином и Джо Байденом, который прошел 18 марта по видеосвязи, пишет "Синьхуа".

"…наиболее важный момент заключается в том, что Китай неизменно является силой, защищающей мир во всем мире…", - заявил Ван И.

По его словам, Китай выступает за противостояние войне и за защиту мира, и это является последовательной внешней политикой государства и коренится в историко-культурных традициях государства.

"Китай будет продолжать объективным и справедливым образом независимо выносить свои суждения, основанные на сущности вопроса…", - сказал глава МИД.

Чиновник добавил, что китайская сторона не приемлет никакого внешнего давления и принуждения, а также "выступает против любых необоснованных обвинений и подозрений в свой адрес".

Напомним, 18 марта прошел разговор между Си Цзиньпином и Джо Байденом.

По данным китайских СМИ, Си Цзиньпин во время разговора с американским коллегой заявил, что обе страны должны взять ответственность за мир в мире.

Председатель КНР подчеркнул, что войну в Украине никто не хочет видеть.

Позже Белый дом сообщил, что президент США предупредил лидера КНР о последствиях в случае оказания помощи России.

12 марта издание Financial Times написало, что российское руководство попросило Китай предоставить вооружение и другую военную помощь.

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