По словам эксперта, программа обеспечения американской "стаи" не до конца отработана.

В Соединенных Штатах Америки создают автономный военно-морской флот, способный передвигаться группами, без участия человека - американцам был бы полезен опыт ВСУ, ведь зона интересов "покрывает" Тайвань, где беспилотники могут играть решающую роль. Об этом в эфире телемарафона рассказал Андрей Рыженко, капитан 1 ранга запаса ВМС, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ.

В частности, его попросили прокомментировать публикацию в западных СМИ о том, что в США не имели успеха испытания морских дронов у побережья Калифорнии, и был бы американцам интересен опыт украинцев в применении ударных морских дронов.

По словам Рыженко, США уже давно разрабатывают морские дроны, а испытания, о которых идет речь, имеют отношение к применению роя морских БПЛА. В то же время украинский опыт изучается, ведь боевые дроны-камикадзе были широко применены в Черном море, особенно в 2023-2024 годах. Как напомнил Рыженко, тогда, в определенный период, почти каждую неделю уничтожались вражеские корабли, в частности в районе временно оккупированного Крыма.

"Действительно, этот опыт изучается. Но дроны - очень не новая тема для ВМС США. Могу сказать, что впервые я учился в Соединенных Штатах в школе боевых офицеров надводного флота в 1996 году. Уже тогда я видел у них надводные и подводные дроны, которые активно использовались тогда, как мишени. Затем они довольно серьезно развивали дроны с целью разведки, для обследования морского дна в противоминных мероприятиях...", - сказал эксперт.

По его данным, 15 лет назад США в рамках военно-технической помощи поставляли в украинский Крым сканеры бокового обзора для обследования морского дна и поиска мин.

"Мы тогда планировали устанавливать их на наши тральщики. С началом широкомасштабной агрессии подводные дроны поставляются и Соединенными Штатами и другими нашими партнерами, что позволяет держать открытым Одесский порт и обеспечивать работу морского коридора... Если брать дроны, которые мы используем сейчас, то там много компонентов, которые поставляются нашими партнерами. И им интересен наш отзыв относительно того, как это работает в боевых условиях", - добавил капитан 1-го ранга.

"Неудачные" испытания, уточнил Рыженко, касаются 7-метрового дрона, который США планируют задействовать в пользовании роя БПЛА. Специалист пояснил:

"Дело в том, что у нас каждый дрон управляется отдельным оператором, а американцы хотят создать систему стаи, когда дроны автоматически управляются одним дроном, используется искусственный интеллект... Программа обеспечения еще не до конца отработана, поэтому был сбой".

Он подчеркнул, что в этом году в США построен первый безэкипажный корабль, который называется Defiant. Он имеет длину 55 метров, тоннажность - 240 тонн, полностью композитный и на нем нет ни одного члена экипажа. Defiant, акцентировал Рыженко, месяцами может находиться в море для выполнения определенных задач. На борту корабля - 48 ракет для противовоздушной обороны, в море в случае необходимости его дозаправляет беспилотный танкер.

"То есть американцы очень серьезно развивают этот аспект, но и наш опыт им полезен, ведь зона их интересов покрывает районы, в которых беспилотники могут играть решающую роль. Имею в виду Тайвань. А у нас в северо-западной части Черного моря фактически характеристики такие же, как там. Думаю, такой интерес будет поддерживаться. И это будет на пользу и нам, и нашим партнерам", - добавил специалист.

США строят свой беспилотный флот - детали

Напомним, по данным Reuters, недавние испытания у побережья Калифорнии беспилотных катеров Военно-морских сил (ВМС) США не увенчались успехом. Один из них неожиданно заглох, а другой беспилотник врезался в правый борт катера, который стоял на холостом ходу, перелетел через палубу и упал обратно в воду. Ранее были и другие неудачи Пентагона в работе над созданием флота беспилотных катеров. По данным СМИ, во время другого испытания, капитан вспомогательного катера упал в воду из-за того, что другой морской дрон, который он буксировал, неожиданно ускорился.

