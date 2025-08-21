Предсказания Ванги на 2026 год рисуют тревожную картину, охватывая, в частности, экстремальные стихийные бедствия, которые затронут значительную часть планеты.

Знаменитая слепая провидица баба Ванга продолжает удивлять мир своими поразительно точными предсказаниями, даже спустя почти 30 лет после смерти.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

На 2026 год ее прогнозы выглядят особенно тревожными: они охватывают широкий спектр возможных кризисов — от разрушительных природных катастроф и угрозы мировой войны до стремительного роста искусственного интеллекта и даже первого контакта с внеземной жизнью, пишет The Times of India.

Пророчество Бабы Ванги о природных катастрофах

Одно из самых ярких предсказаний Ванги на 2026 год связано с экстремальными природными явлениями. Она якобы предвидела мощные землетрясения, разрушительные извержения вулканов и экстремальные погодные условия, которые затронут 7–8% суши на планете.

Эти катастрофы могут угрожать жизням людей, инфраструктуре и экосистемам по всему миру. Хотя конкретных мест она не называла, рост числа стихийных бедствий в последние годы придает ее предостережениям зловещую достоверность.

Пророчества о мировой войне

Возможно, самым тревожным в прогнозах Ванги является вероятность Третьей мировой войны. Она якобы предвидела обострение конфликтов между ведущими державами, включая возможное наступление Китая на Тайвань и сценарий прямого военного столкновения России и США.

Напряженность на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной и Южной Азии лишь усиливает опасения по поводу возможной эскалации глобального конфликта.

Господство искусственного интеллекта и контакт с пришельцами

Ванга также якобы предсказывала, что 2026 год может стать переломным моментом для искусственного интеллекта. Машины начнут не просто помогать людям, а постепенно доминировать в ключевых сферах, что вызовет опасения по поводу массовой безработицы, этических дилемм и потери контроля человека.

Стремительное внедрение ИИ в 2025 году делает это предостережение не таким уж фантастическим.

В более спекулятивной трактовке Ванга предвидела первый контакт с внеземной жизнью в ноябре 2026 года, описывая гигантский космический корабль, вошедший в атмосферу Земли. Хотя большинство ученых склоняются к естественным объяснениям небесных явлений, исследователи вроде Ави Леба из Гарварда не исключают возможности появления искусственных объектов возле Земли, что подогревает интерес к теме инопланетной жизни.

Ранее УНИАН сообщал про жуткое предсказание "новой Ванги".

