Знаменитая слепая провидица баба Ванга продолжает удивлять мир своими поразительно точными предсказаниями, даже спустя почти 30 лет после смерти.
Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.
На 2026 год ее прогнозы выглядят особенно тревожными: они охватывают широкий спектр возможных кризисов — от разрушительных природных катастроф и угрозы мировой войны до стремительного роста искусственного интеллекта и даже первого контакта с внеземной жизнью, пишет The Times of India.
Пророчество Бабы Ванги о природных катастрофах
Одно из самых ярких предсказаний Ванги на 2026 год связано с экстремальными природными явлениями. Она якобы предвидела мощные землетрясения, разрушительные извержения вулканов и экстремальные погодные условия, которые затронут 7–8% суши на планете.
Эти катастрофы могут угрожать жизням людей, инфраструктуре и экосистемам по всему миру. Хотя конкретных мест она не называла, рост числа стихийных бедствий в последние годы придает ее предостережениям зловещую достоверность.
Пророчества о мировой войне
Возможно, самым тревожным в прогнозах Ванги является вероятность Третьей мировой войны. Она якобы предвидела обострение конфликтов между ведущими державами, включая возможное наступление Китая на Тайвань и сценарий прямого военного столкновения России и США.
Напряженность на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной и Южной Азии лишь усиливает опасения по поводу возможной эскалации глобального конфликта.
Господство искусственного интеллекта и контакт с пришельцами
Ванга также якобы предсказывала, что 2026 год может стать переломным моментом для искусственного интеллекта. Машины начнут не просто помогать людям, а постепенно доминировать в ключевых сферах, что вызовет опасения по поводу массовой безработицы, этических дилемм и потери контроля человека.
Стремительное внедрение ИИ в 2025 году делает это предостережение не таким уж фантастическим.
В более спекулятивной трактовке Ванга предвидела первый контакт с внеземной жизнью в ноябре 2026 года, описывая гигантский космический корабль, вошедший в атмосферу Земли. Хотя большинство ученых склоняются к естественным объяснениям небесных явлений, исследователи вроде Ави Леба из Гарварда не исключают возможности появления искусственных объектов возле Земли, что подогревает интерес к теме инопланетной жизни.
