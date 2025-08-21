Отмечается, что остановка блока произошла "в штатном режиме".

Энергоблок №7 Нововоронежской атомной электростанции (АЭС) Российской Федерации временно отключился. Инцидент произошел после атаки украинских дронов на регион.

Издание The Moscow Times что, остановка блока произошла "в штатном режиме". При этом энергоблоки №4, 5 и 6 продолжают работать, а радиационный фон остается в норме.

По словам губернатора региона Александра Гусева, один из дронов повредил "объект энергетики", из-за чего без света остались несколько населенных пунктов, а также около двух десятков поездов отстали от графика.

При этом директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров отрицает, что существует связь между атакой и остановкой энергоблока. Он заявил, что инцидент произошел из-за "дефекта электрических систем генератора".

"По состоянию на 11:30 дефект ликвидирован, турбина находится на холостом ходу. Сегодня, 21 августа, блок готовится к повторному подключению в сеть", - заявил Поваров.

Стоит отметить, что Нововоронежская АЭС - крупнейший поставщик электроэнергии в регионе. Всего на станции построили семь энергоблоков, но работают только четыре.

Удар по России в ночь на 21 августа - что известно

Дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу под Ростовом, в результате чего в Воронежской области остановилось движение поездов.

Как сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсар, российские силы ПВО "отбили" ночную атаку в Каменске, Донецке, Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Белокалитвинском и Тарасовском районах.

