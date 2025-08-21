Такой подход может повлиять на военнообязанных, которые планируют незаконно пересечь границу, считает Владимир Пищида.

Инициатива правительства об усилении ответственности для военнообязанных за незаконное пересечение границы является вполне логичной в условиях военного положения.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал Владимир Пищида - адвокат, кандидат юридических наук. "Даже сказал бы, что эта инициатива принята с довольно большим опозданием... Не думаю, что это повлияет на количество желающих покинуть страну. Возможно, даже, это сможет стать фактором отказа от попытки незаконного пересечения границы, поскольку разница между "пожурили и отпустили" и уголовной ответственностью существенная", - сказал Пищида.

Он пояснил, что в случае принятия этого законопроекта, привлечению к ответственности будут подлежать все военнообязанные, которые находятся за рубежом.

Видео дня

"Вопрос в том, что подавляющее большинство при пересечении границы не планирует возвращаться, а экстрадиционные механизмы Украины до сих пор не нормализованы. Иными словами, привлечение к ответственности будет выглядеть по модели дела Януковича, которому от приговоров украинских судов сложнее жить не становится", - добавил Пищида.

На вопрос, "выдержит" ли судебная система такое количество уголовных обращений в отношении всех военнообязанных, которые незаконно пересекли границу, адвокат ответил:

"Уголовные производства еще должны пройти стадию досудебного расследования, не все они будут переданы в суд, некоторые могут быть закрыты в связи с отсутствием достаточной доказательной базы или по другим причинам. Глобально это вообще никак не повлияет на загруженность судебной системы".

Закон об усилении ответственности за незаконное пересечение границы: о чем идет речь

Накануне Кабмин согласовал проект закона, которым предлагается дополнить ст. 332 Уголовного кодекса следующим: незаконная переправка лиц через границу получает отягчающее обстоятельство, если происходит в условиях военного положения.

Также планируется ввести уголовную ответственность за незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска, в условиях военного положения), повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры, а также нарушение установленного срока пребывания за границей.

Вас также могут заинтересовать новости: