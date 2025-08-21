До последнего времени Су-57 распределялись между летно-испытательными центрами.

В Сеть выложили снимок с российскими истребителями "пятого поколения" Су-57. На него обратили внимание государственные российские СМИ.

"Это первые строевые летчики и первые Су-57, поступившие на вооружение строевого истребительного полка", - сообщил со своей стороны блогер-пропагандист Fighterbomber.

Название части не раскрывается. Комментаторы предполагают, что речь идет о 23-м истребительном авиаполке с местом постоянной дислокации на аэродроме Дземги в Хабаровском крае. Ранее эта часть получила истребители Су-35С.

Серийное производство Су-57 начали в 2019 году. Тогда же был заключен контракт на поставку российскому Минобороны 76 самолетов этого типа.

По данным западных источников, на сегодня собрали более 30 самолетов Су-57, включая прототипы. До последнего времени истребители распределяли между летно-испытательными центрами.

Су-57 - что известно

Истребитель Су-57 является первым и на сегодня единственным реально существующим российским истребителем пятого поколения.

Далеко не все специалисты согласны с тем, что самолет действительно к нему относится. Многие обращают внимание на несоответствие самолета современным требованиям малозаметности, а некоторые даже открыто говорят, что это не стелс.

Одна из главных проблем программы связана с масштабированием производства истребителя - существенно увеличить производство самолета Москва вряд ли сможет.

Даже несмотря на это Россия активно пытается продвигать истребитель на мировой рынок. Ранее сообщалось, что первым иностранным покупателем самолета стал Алжир. Передать Су-57 покупателю якобы могут уже в этом году.

