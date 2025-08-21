Православный праздник сегодня называют в народе Агафон Огуменник.

22 августа по новоцерковному календарю православные чтят память мученика Агафоника и других, пострадавших за веру. В народе день сопровождается своими обычаями и поверьями - о них, а также что за праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю, рассказываем в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

22 августа (4 сентября по староцерковному стилю) чествуют мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и их сподвижников.

Агафоник был знатного рода, жил в IV веке и еще в юности решил посвятить себя служению Христу. Он владел даром красноречия, благодаря чему многих язычников обратил в христианскую веру. Это вызвало гнев императора Максимиана, и он приказал арестовать Агафоника и его единомышленников. После жестоких пыток мучеников отправили на суд - некоторые христиане не выдержали дороги и погибли. Перед императором предстал сам Агафоник, которого и приговорили к казни.

Видео дня

Мощи святого покоятся в Константинополе, в храме, что был построен в его честь.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю еще:

почитают священномученика Афанасия, епископа Тарсийского;

преподобную Анфусу и ее слуг;

мученицу Евлалию, деву;

священномученика Горазда, епископа Богемского и Мораво-Силезского;

Грузинскую икону Божией Матери.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 22 августа почитают апостола Матфия.

С какими молитвами обращаться к святому, что можно, чего нельзя делать сегодня

В молитвах к святому Агафонику обращаются с просьбами укрепить веру, дать силы вынести испытания, защитить от зла и дурных мыслей.

В народе день называют Агафон Огуменник - в старину верили, что в этот день по селам и деревням бродит леший, развязывает снопы и раскидывает сено. Чтобы этого не происходило, мужчины ставили гумно под "сигнализацию" - очерчивали вокруг него круг, через который якобы не мог переступить леший.

В эту дату принято совершать как можно больше добрых дел - добро обязательно возвращается втройне. Также важно хорошо потрудиться, чтобы заручиться благосклонностью судьбы.

Церковь сегодня, как и в любой другой день, предостерегает от злости, ругани, сплетен. Нельзя жадничать, завидовать, мстить и отчаиваться. Запрещается отказывать в помощи нуждающимся.

По народным приметам сегодня лучше не ходить в лес - можно заблудиться. Не стоит начинать новые дела и делиться своими планами - не сбудутся. Не рекомендуется давать деньги в долг - вернуть будет сложно.

Приметы 22 августа

Приметы этого дня говорят о предстоящей осени и зиме:

день выдался солнечный - к теплой осени;

холодно и влажно - зима наступит раньше времени;

в лесу много орехов - зима будет снежной.

Подмечают также, если паутина летит высоко, то предупреждает о суровой и морозной зиме.

Вас также могут заинтересовать новости: