Евросоюз будет закупать сжиженный природный газ, нефть и продукты ядерной энергетики из США на сумму 750 млрд долларов.

Сегодня, 21 августа, Европейский Союз и США объявили о достижении договоренности по рамочному соглашению о взаимной, справедливой и сбалансированной торговле. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Отмечается, что Вашингтон и Брюссель планируют сделать это рамочное соглашение первым шагом в процессе, который со временем может быть расширен для охвата дополнительных сфер и дальнейшего улучшения доступа к рынкам и усиления их торговых и инвестиционных отношений.

"Европейский Союз намерен отменить пошлины на все промышленные товары США и предоставить преференциальный доступ к рынку для широкого спектра морепродуктов и сельскохозяйственных товаров США", - говорится в сообщении.

В то же время Вашингтон обязуется применять с 1 сентября тарифную ставку в размере 15% на большинство товаров из ЕС или так называемый тариф по режиму наибольшего благоприятствования США, который применяется для некоторых видов европейских товаров.

Также Брюссель намерен закупать сжиженный природный газ, нефть и продукты ядерной энергетики из США на сумму 750 млрд долларов до 2028 года. Кроме того, Евросоюз планирует закупать американские чипы искусственного интеллекта для своих вычислительных центров на сумму не менее 40 млрд долларов.

Соглашение США и ЕС - что известно

27 июля США и Евросоюз заключили торговое соглашение, закрепив пошлину в размере 15%. Президент США Дональд Трамп заявил, что ЕС согласился закупить "американскую энергию" на сумму 750 миллиардов долларов. Тогда же сообщалось, что ставка пошлины на импорт из ЕС составит 15%, включая автомобили, что было ключевым требованием немецкой автопромышленности.

Газета Financial Times писала, что обещание Брюсселя закупить у Вашингтона энергоносители на сумму 750 млрд долларов в рамках нового торгового соглашения будет невозможно выполнить.

