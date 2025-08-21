Кремль может убедить Белый дом отказаться от гарантий безопасности для Украины.

Усилия США по установлению гарантий безопасности для Украины фактически сразу столкнулись с трудностями, пишет Bloomberg.

В материале говорится, что американские, украинские и европейские чиновники начали обсуждать предложения по гарантиям безопасности для Украины после окончания войны, поскольку представители Белого дома заявили, что президент России Владимир Путин готов предоставить Киеву гарантии безопасности "по типу статьи 5". То есть, он имел в виду обязательства НАТО по коллективной обороне.

Однако, как отмечается, российский диктатор не подтвердил публично, что взял на себя такое обязательство во время пребывания на Аляске на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Сообщается, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия должна иметь право голоса в вопросах безопасности Украины, к которым может быть привлечен и Китай.

Однако, как указывает издание, президент Украины Владимир Зеленский исключил Пекин как потенциального гаранта мира. Впоследствии Лавров вновь повторил это требование и напомнил, что Москва поддержала предложение Украины на переговорах в Стамбуле, озвученное еще в 2022 году об участии в гарантиях безопасности пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН - США, России, Китая, Великобритании и Франции.

"Россия поддерживает гарантии, основанные "на принципе коллективной безопасности, на принципах неделимой безопасности". Любое другое, любое одностороннее, конечно, является абсолютно безнадежным начинанием", - сказал Лавров.

Несколько высокопоставленных европейских чиновников и дипломатов, которые решили сохранить анонимность, заявили, что считают комментарии Лаврова попыткой затянуть процесс. Также они сомневаются, что Путин готов заключить сделку.

В материале упоминается, что глава Белого дома хочет, чтобы кремлевский диктатор Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский встретились для прямых переговоров в качестве следующего этапа усилий США, направленных на прекращение войны.

Европейский чиновник рассказал изданию, что отказ главы МИД России Сергея Лаврова от гарантий безопасности фактически привел к срыву переговоров России с США.

Он добавил, что Кремль может попытаться убедить Белый дом отказаться от требований по гарантиям безопасности для Украины, а также перенести встречу Путина и Зеленского на уровень низших чиновников во избежание новых санкций со стороны США.

Украина и ее европейские союзники, как подчеркивает издание, считают надежные гарантии безопасности ключевым элементом в достижении мирного соглашения с Россией. Это потенциально позволит Киеву пойти на компромисс в вопросах, которые ранее он бы отклонил.

Сейчас европейские политики обсуждают план, предложенный премьер-министром Италии Джорджиной Мелони, который предусматривает, что в случае нового нападения России в будущем на Украину в течение 24 часов союзники должны оказать военную поддержку Киеву.

Указывается, что такое предложение имеет целью конкретизировать обязательства по коллективной обороне наподобие НАТО, если Украина на тот момент не будет членом этого Альянса.

