Об этом сказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак на Radio NV. "По разным оценкам их будет изготавливаться 50 в месяц. Мы не знаем или уже 50, или только планы о 50, будет ли до конца года еще больше - 100 или 150 в месяц. Не знаю, посмотрим... Главное, чтобы "популяция" "Фламинго" увеличивалась", - прокомментировал Ступак.

При этом он отметил, что эта ракета - "чрезвычайный подарок" для российской пропаганды.

"Если присмотреться к этой ракете, она сильно напоминает немецкую ракету Фау-1 времен Второй мировой войны", - пояснил Ступак и предположил, что российские пропагантисты сейчас это подхватят, заявляя о "фашистах" и "нацистах".

Ракета Фламинго: что известно

На днях стало известно, что Украина создала крылатую ракету FP-5 "Фламинго", которая способна наносить удары вглубь территории России. Президент Украины Владимир Зеленский уже анонсировал массовое производство этих ракет. Он отметил, что уже были успешные испытания "Фламинго" и пока что ракета самая успешная. Она летит на расстояние 3 тыс. км, вес боевой части составляет тонну.

Новую украинскую ракету "Фламинго" по габаритам сравнивают с ядерным оружием Холодной войны.

Как писало Defense Express, ракеты такого типа существовали давно, а во время Холодной войны были нацелены на СССР. Обозреватели отмечали, что в последние годы в серию запускали преимущественно небольшие ракеты, а боевая часть сокращалась.

