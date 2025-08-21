Билеты уже в продаже в официальном приложении, на сайте УЗ и в кассах вокзалов.

Государственная "Укрзализныця" назначает дополнительный поезд сообщением Киев - Львов на августовские даты. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что для удовлетворения спроса на перевозки 25 и 29 августа будет курсировать дополнительный поезд №289/290 Киев - Львов.

Расписание движения:

из Киева - в 06:08, прибытие во Львов в 13:23;

из Львова - в 14:46, прибытие в Киев в 21:49.

Украинская железная дорога назначила пять дополнительных поездов, которые будут курсировать между Киевом, Львовом, Днепром, Трускавцом, Чопом и Ужгородом.

Ранее сообщалось, что УЗ назначила поезд сообщением Киев - Полтава, который будет курсировать с 3 по 29 сентября по нечетным числам. В компании обратили внимание, что в Полтаве поезд будет прибывать и отправляться с Киевского вокзала. Остановки: Гребенка, Лубны, Миргород.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила новые поезда сообщением Чоп - Кременчуг и Ясиня - Кропивницкий на сентябрь. Чтобы обеспечить дополнительные рейсы, составы поездов, прибывшие после своего основного рейса, сразу отправляются в следующие, чтобы успеть сделать еще один оборот.

