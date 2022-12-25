Китай продолжит играть "конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса по-своему".

В воскресенье министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай будет углублять связи с Россией в следующем году и подчеркнул беспристрастную позицию его страны в отношении войны в Украине.

Глава МИД Китая заявил, что Пекин будет "углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество" с Россией, пишет Associated Press.

"Что касается украинского кризиса, мы последовательно придерживаемся основополагающих принципов объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтение ни той, ни другой стороне, и не подливая масла в огонь, тем более не стремясь получить корыстную выгоду от ситуации", - сказал Ван И.

Он также также обвинил США в ухудшении отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, заявив, что Пекин "решительно отверг ошибочную политику США в отношении Китая". При этом Ван И признал, что опыт показал, "что Китай и Соединенные Штаты не могут отделить или разорвать цепочки поставок".

По словам дипломата, Китай будет стремиться вернуть отношения с США в нужное русло, отметив, что они резко ухудшились, потому что "Соединенные Штаты упорно продолжают рассматривать Китай как своего главного конкурента и участвуют в вопиющей блокаде, подавлении и провокациях против Китая".

Ван И также обвинил США в "одностороннем запугивании" и заявил, что Китай продолжит играть "конструктивную роль в урегулировании украинского кризиса по-своему".

Союз Китая и России - что известно

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Китай официально занял нейтральную позицию и призывал к прекращению боевых действий и началу мирного диалога. Китай неоднократно подчеркивал, что поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, но вину за развязанную Россией войну Пекин возлагает на США. После массированного обстрела Украины 23 ноября Китай призвал стороны как можно скорее начать мирные переговоры.

Китай также официально не поддержал санкции против России, введенные странами Запада. Но китайские компании, опасаясь вторичных санкций, фактически ограничили или прекратили поставки многих подсанкционных товаров. Все таки торговый оборот с Европой и США для экономики Китая гораздо важнее, чем с РФ.

Несмотря на сообщения СМИ о возможной военно-технической помощи Китая России, прямых доказательств такой поддержки пока нет. Хотя политически Китай все же остается союзником РФ. Так, в октябре министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с Сергеем Лавровым выразил поддержку РФ "под лидерством Путина".

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