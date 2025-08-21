Кирилловка под российской оккупацией приходит в упадок / Коллаж: УНИАН, фото: скриншот из видео

Житель оккупированного россиянами поселка Кирилловка показал, как сейчас выглядит курорт. Видео опубликовал Роман Колесник в ТикТок.

Поселок Кирилловка в Запорожской области когда-то был очень популярным среди украинцев, ведь курорт находится на побережье Азвоского моря. Каждое лето сюда приезжало немало отдыхающих со всей страны, поэтому в поселке было немало турбаз, пансионатов, санаториев, гостиниц и кемпингов, предлагалось множество развлечений для взрослых и детей.

Однако, с приходом российских оккупантов на курорте все изменилось, он фактически пришел в упадок. Если раньше в разгар сезона на пляжах Кирилловки негде было яблоку упасть, то сейчас курорт больше напоминает пустыню.

Видео дня

Автор рассказал, что снял данное видео 21 августа 2025 года и можно увидеть, что пляж совершенно пустой, нет отдыхающих. Кроме этого, на берегу полно медуз и водорослей.

Еще в одном из опубликованных видео мужчина приглашал приезжать на отдых в поселок, поскольку уже фактически заканчивается курортный сезон.

Однако, под видео немало пользователей ему метко заметили, что туристический сезон с начала полномасштабной войны в оккупации, то есть, уже как три года и не начинался.

Были и пользователи, которые вспоминали, как прекрасно отдыхали в Кирилловке до того, как Россия начала полномасштабную войну. Одна украинка написала, что обязательно приедет на этот курорт, когда не будет российских оккупантов.

Комментарии пользователей / Фото: скриншот с видео

Популярные курорты Украины под оккупацией РФ

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Бердянске в разгар курортного сезона в городе и на пляже очень мало людей. До прихода к власти России, этот украинский город был безумно популярным, он принимал тысячи отдыхающих. Однако, при российской оккупации город приходит в упадок и зарастает сорняками.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму существенно обмелело уникальное озеро Мойнаки, в котором содержатся лечебные грязи. Местные жители жалуются, что российская оккупационная власть не обращает внимания на эту проблему. Российские туристы, которые приезжают на отдых, "паркуют" свои авто вплотную к воде.

Вас также могут заинтересовать новости: