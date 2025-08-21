Сейчас там пустые пляжи, а в море множество медуз.

Житель оккупированного россиянами поселка Кирилловка показал, как сейчас выглядит курорт. Видео опубликовал Роман Колесник в ТикТок.

Поселок Кирилловка в Запорожской области когда-то был очень популярным среди украинцев, ведь курорт находится на побережье Азвоского моря. Каждое лето сюда приезжало немало отдыхающих со всей страны, поэтому в поселке было немало турбаз, пансионатов, санаториев, гостиниц и кемпингов, предлагалось множество развлечений для взрослых и детей.

Однако, с приходом российских оккупантов на курорте все изменилось, он фактически пришел в упадок. Если раньше в разгар сезона на пляжах Кирилловки негде было яблоку упасть, то сейчас курорт больше напоминает пустыню.

Автор рассказал, что снял данное видео 21 августа 2025 года и можно увидеть, что пляж совершенно пустой, нет отдыхающих. Кроме этого, на берегу полно медуз и водорослей.

Еще в одном из опубликованных видео мужчина приглашал приезжать на отдых в поселок, поскольку уже фактически заканчивается курортный сезон.

Однако, под видео немало пользователей ему метко заметили, что туристический сезон с начала полномасштабной войны в оккупации, то есть, уже как три года и не начинался.

Были и пользователи, которые вспоминали, как прекрасно отдыхали в Кирилловке до того, как Россия начала полномасштабную войну. Одна украинка написала, что обязательно приедет на этот курорт, когда не будет российских оккупантов.

Популярные курорты Украины под оккупацией РФ

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Бердянске в разгар курортного сезона в городе и на пляже очень мало людей. До прихода к власти России, этот украинский город был безумно популярным, он принимал тысячи отдыхающих. Однако, при российской оккупации город приходит в упадок и зарастает сорняками.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму существенно обмелело уникальное озеро Мойнаки, в котором содержатся лечебные грязи. Местные жители жалуются, что российская оккупационная власть не обращает внимания на эту проблему. Российские туристы, которые приезжают на отдых, "паркуют" свои авто вплотную к воде.

