Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на российский удар, так же избегая упоминания России.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок в соцсети удалил упоминание о РФ, говоря о нанесенном сегодня по Закарпатью ракетном ударе.

Ряд СМИ опубликовали скриншоты первоначального поста с соболезнованием жителям Мукачево, которое подверглось удару в рамках сегодняшней массированной атаки России по Украине, и уже исправленного.

Сначала лидер Венгрии выразил соболезнования раненым от российского ракетного обстрела завода в Мукачево, но через час внес изменения в сообщение: вместо "российский ракетный обстрел" в нем теперь говорится просто о "ракетном обстреле".

Видео дня

В другой части сообщения Шуйок написал, что "быстрое завершение российско-украинского конфликта отвечает интересам всех нас".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на российский удар, так же избегая упоминания России. Он отметил в посте лишь, что "новости из Украины этим утром еще раз подтверждают, что мир необходим как можно скорее".

Как Россия атаковала Закарпатье

Как сообщал УНИАН, сегодня российская армия атаковала Закарпатье - в Мукачево две ракеты "Калибр" попали в предприятие с иностранными инвестициями. На предприятии занялся большой пожар.

Сначала сообщалось, что в результате этого ранения получили 12 работников завода, которые доставлены в больницу. Среди них двое в тяжелом состоянии. Впоследствии отмечалось, что количество пострадавших возросло до 19 человек.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что вражеская ракета попала в американский завод по производству электроники.

Как известно, на Закарпатье проживает много венгров. Венгры составляют крупнейшее национальное меньшинство Украины, а их компактное проживание сосредоточено именно в Закарпатской области, где они формируют значительную долю населения.

Вас также могут заинтересовать новости: