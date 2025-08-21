Искусственный интеллект уничтожит обе эти карьеры еще до того, как вы сможете закончить учебу, отметил Тарифи.

Один из пионеров искусственного интеллекта в Google и создатель стартапа Integral AI предупредил потенциальных врачей и юристов о том, что ИИ может украсть их будущее. В интервью Business Insider Джад Тарифи заявил, что обе эти профессии под угрозой из-за технологий, которые уже начинают заменять специалистов.

По словам специалиста, который покинул Google в 2021 году, технологии развиваются настолько быстро, что к моменту получения дипломов ИИ уже будет умнее. Студенты, в свою очередь, просто потратят время впустую.

Тарифи отметил, что система подготовки врачей основана на устаревших методах и заучивании, что делает ее уязвимой для автоматизации. Эксперт советует молодым людям "тщательно подумать" перед тем, как вкладывать десятки тысяч долларов и годы жизни в эти профессии.

По его словам, высшее образование в привычной форме находится на грани устаревания. Подобного мнения придерживаются и другие лидеры IT-сектора: например, Марк Цукерберг ранее заявлял, что университеты не готовят студентов к профессиям, востребованным в современном мире.

"Поэтому либо займитесь чем-то узкоспециализированным, например, применение ИИ в биологии, где технологии пока только зарождаются, либо вообще ничем не занимайтесь", – говорит сооснователь Google AI.

Как и глава OpenAI Сэм Альтман, который утверждает, что искусственный интеллект уже достиг уровня "доктора философии", Тарифи оценивает перспективы технологий крайне высоко. Это еще один стимул для Кремниевой долины глубже переосмыслить, что значит быть человеком. Тарифи советует не ограничиваться карьерными амбициями, а уделять внимание личностному развитию: "Лучшее, что можно сделать, – работать над собой. Медитируйте, общайтесь с друзьями, учитесь понимать свои эмоции".

Как УНИАН уже писал, более 52 тысяч айтишников были уволены по всему миру с начала 2025 года. Причина – развитие искусственного интеллекта, который может эффективно выполнять рутинные задачи программирования, включая написание кода и тестирование.

По словам Сэма Альтмана, создателя, ChatGPT, когда он заканчивал школу "очевидной тактикой" было научиться очень хорошо кодить. Но в текущих условиях "очевидной тактикой" будет просто научиться очень хорошо использовать ИИ-инструменты.

